ANKIETA: Czy planujecie KIEDYŚ wrócić do Polski?

Grafika: Wykop

Wracać czy nie wracać, zostać na dłużej czy na krócej - jakie macie plany związane z emigracją w UK? Na jednym z popularnych portali społecznościowych przeprowadzono ciekawą ankietę, której wyniki mogą być dość zaskakujące.

Na portalu Wykop.pl jeden z jego użytkowników postawił pytanie dotyczące osób przebywających na emigracji. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również innych krajach europejskich (we Francji, Niemczech, Szwecji, Holandii, Norwegii, Austrii) czy na świecie (Australia, USA).

Postawione pytanie było bardzo proste - "czy planujecie KIEDYŚ wrócić do Polski?

Jak uczestnicy ankiety odpowiedzieli? Na "TAK" oddano 102 głosy (36.56%), z kolei na "NIE" 177 głosów (63.44%). Rzecz jasna ciężko uznać wyniki takiej ankiety za w jakikolwiek sposób miarodajne, ale to nie one same w sobie są tutaj ciekawe i istotne, tylko komentarze, które przy tej akcji się pojawiły.

Przyglądając się wypowiedziom, które pojawiają się w tym temacie pojawia się bardzo wiele głosów osób, które wyjechały za chlebem i świetnie odnalazły się w "obcej rzeczywistości". Nie planują powrotu do Polski, ale jeśli mieliby już wracać do ojczyzny, to może na starość, kiedy będą już na emeryturze. "Może na emeryturę, ale w sumie to chyba lepiej do cieplejszych krajów" - pisze jeden z wykopowiczów. "Dodaj jeszcze trzecią opcje: kieeeedyś, na emeryturę" - dodaje inny.

Nie brakowało również wypowiedzi, w których zwracano uwagę, że nadal w Polsce ciężej jest osiągnąć wyższy poziom życia, niż w UK czy Niemczech. "Odpowiem Ci jutro, po wypłacie" - zauważył ktoś zgryźliwie. "Zdarza mi się że bardzo tęsknię za Polską, ale jak już tam jestem tydzień to chce wracać zagramanice, kupiłem ostatnio mieszkanie w Łodzi jakby mi się może kiedyś odwidziało, no ale wątpię. Za wygodnie mi się tu żyje" - dodaje inny. "Dwie dekady, dom, obywatelstwo, znajomi, firma... Przecież to byłaby reemigracja i zaczynanie od zera" - uzupełnia jeszcze jeden wykopowicz.

W zasadzie wyłuskanie głosów optujących z powrotem do kraju jest bardzo trudne. Ci, którzy zagłosowali za tą opcją siedzą dziwnie cicho. Co na ten temat sądzicie? Planujcie powrót do kraju? Czy jest coś, co by was zmotywowało do takiego ruchu? Dajcie znać co na ten temat sądzicie biorąc udział w naszej ankiecie:

