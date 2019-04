Anglicy rezygnują z wieloletniej tradycji - w ten sposób nie chcą urażać m.in. muzułmanów

Angielski Związek Piłki Nożnej postanowił zrezygnować z długoletniej tradycji nagradzania zwycięzców rozgrywek FA Cup szampanem. W ten sposób chce uniknąć obrażania osób, których religia zabrania spożywania alkoholu.

Jak czytamy na łamach portalu "The Daily Mail" Football Association ma zerwać ze zwyczajem nagradzania szampanem zwycięzców piłkarskiego Pucharu Anglii. Między innymi powodem ma być szacunek dla osób, których religia zabrania spożywania jakiegokolwiek alkoholu. Tradycyjnie, organizacją zarządzająca piłkarskimi rozgrywkami w Anglii do szatni zwycięskiej drużyny dostarczała skrzynkę znakomitego szampana. Alkohol, będący w naszej kulturze symbolem sukcesu i wygranej, podczas zwycięskiej celebry na boisku zwykle lał się strumieniami i do takich obrazków fani futbolu (nie tylko ci na Wyspach, zresztą!) zdążyli się już przyzwyczaić.

Jak jednak donoszą brytyjscy dziennikarze w efekcie wewnętrznych rozmów w FA pojawił się pomysł, aby z tej tradycji zrezygnować. Powodami takiej decyzji ma być chęć nie obrażania graczy, których przekonania religijne zabraniają spożywania alkoholu - chodzi tu głównie o muzułmanów. Zwrócono również uwagę, że na boisku gra również coraz więcej młodych graczy, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku odpowiedniego do spożywania jakiegokolwiek alkoholu.

Oczywiście, najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest po prostu wykorzystanie szampana pozbawionego alkoholu i jeśli wierzyć dziennikarzom "Maila" nad właśnie takim rozwiązaniem ma pracować FA.

Warto dodać, że na Wyspach FA Cup jest jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w całej Wielkiej Brytanii. Organizowany przez Football Association Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie, w których biorą udział wszystkie kluby Anglii (a konkretnie - wszystkie, które należą do FA). Pierwszy finał tych rozgrywek miał miejsce 16 marca 1872. Dwa tysiące kibiców oglądało mecz pomiędzy Wanderers F.C. i Royal Engineers A.F.C. na stadionie Kennington Oval. Wanderers wygrali 1:0 po trafieniu Peto Bettsa.

Do dziś wygranie FA Cup, obok triumfu w ligowych rozgrywkach Premier League, stanowi główny cel każdego angielskiego klubu. Być może z perspektywy innych krajów Europy trudno to zrozumieć, ale Wyspiarze nad ewentualną grę w europejskich pucharach przedkładają swoje lokalne rozgrywki!

Finał tegorocznych Pucharu Anglii będzie miał miejsce 18 maja. Na londyńskim Wemblay Manchester City zmierzy się drużyną Watford F.C.