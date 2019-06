Psychopatyczny morderca, Donald Trump, kokainiści... ZOBACZ, jak Brytyjczycy śmieją się z kandydatów na premiera!

Kurs funta coraz słabszy. Zwiększa się ryzyko twardego Brexitu wraz z ujawnieniem nazwisk kandydatów do stanowiska premiera Wartość brytyjskiej waluty spadła do poziomu 1,12 euro, 1,27 dolara i 4,78 złotego po oficjalnym ogłoszeniu listy kandydatów na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Według wstępnych doniesień faworytem...

Jeremy Corbyn odmówił dalszych rozmów z Theresą May, dopóki premier nie odrzuci opcji twardego Brexitu Lider Partii Pracy, stwierdził, że 'no deal' Brexit to najbardziej "katastroficzna" opcja, jaką można sobie wyobrazić. Corbyn poinformował, że zanim obie strony zasiądą znów do brexitowego stołu, Theresa...

Co dalej z Brexitem? Zobacz, jakie scenariusze pozostają na stole po rezygnacji Theresy May i eurowyborach Theresa May zrezygnowała ze stanowiska, a brytyjska polityka i Brexit zdają się zdominowane przez wyścig o fotel premiera UK. Dodatkowo, konserwatyści muszą zmierzyć się rosnącym w siłę zagrożeniem, jakim...

Nowy premier UK: Kiedy i w jaki sposób torysi wybiorą następcę Theresy May? Wyścig o fotel premiera Wielkiej Brytanii oficjalnie rozpoczyna się 10 czerwca - do tego czasu członkowie Partii Konserwatywnej mają czas na podjęcie decyzji, czy chcą kandydować. Do końca czerwca brytyjscy...

Mark Harper walczy o schedę po Theresie May - jest 12. kandydatem na premiera UK Mark Harper weźmie udział w wyścigu o schedę po Theresie May. To już 12. kandydat na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Jak widać chętnych do zmierzenia się z brexitowym zamieszaniem nie brakuje...

Brexit: Spiker Izby Gmin zapowiada, że nie dopuści do zawieszenia parlamentu, by przepchnąć 'no deal' Następca Theresy May nie będzie mógł zawiesić parlamentu - ostrzega spiker Izby Gmin, John Bercow. Jego zdaniem jest to "oślepiająco oczywiste", że twardy Brexit nie może zostać "przepchnięty" bez parlamentarnego...

Kto byłby najlepszym następcą Theresy May? Brytyjczycy stawiają na Borisa Johnsona i... Rory'ego Stewarta! Rezygnacja Theresy May wywołała długo oczekiwane wybory nowego premiera i lidera torysów. Następcę Theresy May wybiorą brytyjscy posłowie - a kogo na jej miejscu widziałoby społeczeństwo? Zobacz najnowszy...