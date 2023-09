Styl życia Klinika tożsamości płciowej nie zostanie zamknięta w tym roku

Zamknięcie kliniki Gender Identity Development Service (Gids) zostało przesunięte na marzec 2024. Pierwotnie jedyna placówka zajmująca się tożsamością płciową funkcjonująca w Anglii i Walii miała zostać zamknięta rok wcześniej.

Jakie płyną wnioski z raportu Hilary Cass?

Placówka medyczna działająca w ramach London’s Tavistock and Portman NHS Foundation Trust to jedyna klinika na Wyspach, w której przeprowadzane są zabiegi tranzycji i oferowana jest pomoc osobą transpłciowym. Plany dotyczące jej zamknięcia związane są z wynikami przeglądu przeprowadzonego przez dr Hilary Cass, byłej prezes Royal College of Paediatrics and Child Health, na zlecenie NHS England. Celem tych działań była ocena opieki zdrowotnej oferowanej dla młodych osób trans w Wielkiej Brytanii. Doktor Cass swoje prace rozpoczęła w 2020 roku, a wyniki przedstawiła w marcu 2022 w ramach tymczasowego raportu.

Jej zalecenia w tym względzie przewidują zmianą podejście angielskiego NHS. Zamiast jednego, centralnego ośrodka, zaproponowała przekształcenie lokalnych ośrodków w „bezpośrednich dostawców usług, oceniających i leczących dzieci i młodzież, które mogą potrzebować specjalistycznej opieki, w ramach szerszej ścieżki leczenia”.

Co dalej z kliniką GIDS?

Dr Cass wezwała również NHS do pomocy młodzieży transpłciowej „na najwcześniejszym możliwym etapie ich podróży”. Zasugerowała także lekarzom planowanie „spotkań wprowadzających”, aby pomóc w szybkiej opiece nad osobami uznanymi za „zagrożone”.

„W przeglądzie nie można na tym etapie udzielić ostatecznych porad dotyczących stosowania leków blokujących dojrzewanie i hormonów feminizujących/maskulinizujących ze względu na luki w bazie danych” – jak czytamy w raporcie doktor Cass. Zaznaczono przy tym, iż wnioski raportu „odzwierciedlają dany moment w czasie” i „nie określają ostatecznych zaleceń” w tej sprawie.

Powstaną dwie placówki oferujące pomoc dla osób trans

W efekcie Gender Identity Development Service (Gids) zostanie zastąpiona dwoma regionalnymi ośrodkami. Jeden z nich zostanie zlokalizowany w północnej części kraju (jego otwarcie zaplanowano na kwiecień 2024). Drugi powstanie na południu, otwarcie zaplanowano na jesień 2023. Londyński Great Ormond Street Hospital oraz Alder Hey Children’s Hospital w Liverpoolu będą zarządzać tymi placówkami.

Aż do marca 2024 GIDS skoncentruje się na zapewnieniu ciągłości opieki dla grupy około 1000 pacjentów. Decyzja w tej kwestii spotkała się z zadowoleniem ze strony organizacji charytatywnej Stonewall. Aktywiści chwalili w oświadczeniu zapewnienie ciągłości opieki.

Dodajmy także, iż inspektorzy Care Quality Commission w 2020 roku ocenili usługi medyczne oferowane przez Gender Identity Development Service, jako „nieadekwatne”. „Długość listy oczekujących oznaczała, że personel nie był w stanie proaktywnie zarządzać ryzykiem dla pacjentów oczekujących na pierwszą wizytę” – jak czytamy w raporcie CQC.

