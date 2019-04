Angela Merkel nie chce "twardej granicy" w Irlandii: "Mieszkałam za Żelazną Kurtyną, więc wiem zbyt dobrze, co to znaczy"

Kanclerz Niemiec, Angela Merkel, obiecała Irlandii unijne wsparcie w uniknięciu "twardej granicy" na Zielonej Wyspie. Zobowiązanie podjęła pomimo obaw, że w przypadku twardego Brexitu brak granicy może osłabić jednolity rynek UE.

W czwartek kanclerz Niemiec odbyła wizytę w Republice Irlandii. Podczas spotkania z premierem Leo Varadkarem, Angela Merkel wyraziła solidarność UE z irlandzkim rządem. Wezwała także Wielką Brytanię do przedstawienia w przyszłym tygodniu realnego planu uniknięcia twardego Brexitu.

- "Musimy być cierpliwi i wyrozumiali dla kłopotliwego położenia, w jakim UK się znalazła. Ale oczywiście, każde następne wydłużenie musi wymagać (...) wiarygodnego i realistycznego sposobu dalszego postępowania".

Donald Tusk zasugerował „12-miesięczne elastyczne opóźnienie” terminu Brexitu z możliwością wcześniejszego wyjścia z UE

Kanclerz Niemiec stwierdziła, że ma nadzieję, iż Theresa May będzie mogła złożyć uzasadniony wniosek o wydłużenie art. 50 w najbliższą środę na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej: - "Zrobimy wszystko, aby nie dopuścić do nieuzasadnionego Brexitu". Zapytana o to, co wydarzy się w przyszłym tygodniu, jeśli Wielka Brytania wciąż nie ratyfikuje umowy ws. Brexitu, kanclerz powiedziała, że nie może odpowiedzieć na takie spekulacyjne pytania.

Na wspólnej konferencji prasowej z premierem Irlandii, Merkel powiedziała, że Niemcy i UE są skłonne rozważyć wniosek UK o dalsze wydłużenie art. 50, aby uniknąć braku umowy. Konferencja odbyła się po spotkaniu niemieckiej kanclerz z szefem irlandzkiego rządu, Leo Varadkarem, oraz z grupą mieszkańców Irlandii Północnej z obszaru przygranicznego. Jak podaje "The Guardian", mieszkańcy irlandzkiego pogranicza opowiadali unijnym przywódcom o swoim dawnym życiu utraconym z powodu "Troubles".

Zapytana, czy uniknięcie "twardej granicy" nie koliduje z ochroną jednolitego rynku UE, Merkel odpowiedziała: - "Gdzie jest wola, znajdzie się sposób (…) najzwyczajniej musimy to zrobić. Najzwyczajniej musi nam się to udać".

W kontekście irlandzkiej granicy Angela Merkel odniosła się także do historii własnego kraju: - "Mieszkałam za Żelazną Kurtyną, więc wiem zbyt dobrze, co to znaczy, gdy znikną granice (…) to, co usłyszałam tutaj, dopinguje mnie do poszukiwania sposobów i środków dla kontynuacji pokojowego współistnienia".