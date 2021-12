Andrzej Duda wydał oficjalną zgodę na obecność żołnierzy brytyjskich i estońskich w Polsce

Fot: Twitter @16Dywizja

Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie o zgodzie na pobyt na terytorium RP żołnierzy z Wielkiej Brytanii oraz Estonii w celu wsparcia polskich sił w obliczu sytuacji na wschodniej granicy z Białorusią.

W dniu wczorajszym, 2 grudnia 2021 roku, oficjalny komunikat w tej sprawie został wydany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. "Prezydent RP wydał postanowienie w sprawie zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Republiki Estońskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - jak w nim czytamy. Andrzej Duda wydał "zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP przez stronę wysyłającą w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju". Na czym to wzmocnienie będzie polegać? Polskie wojsko otrzyma wsparcie w działaniach prowadzonych w "strefie nadgranicznej z Republiką Białorusi" ze strony dwóch państw - Wielkiej Brytanii i Estonii".

Prezydent RP wydał zgodę na przyjazd wojsk z UK i Estonii

Żołnierze UK pojawią się w naszej ojczyźnie w "liczebności do 155 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 55 pojazdów". Wsparcie Estonii będzie liczyło "do 150 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 60 pojazdów."

Komponenty wojsk obcych będą przebywać na terenie RP od dnia 2 grudnia 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2022. Jakich zadań będą podejmować się żołnierze estońscy i brytyjscy? "Będą one [komponenty - przyp.red.] realizowały zadania związane ze wsparciem inżynieryjnym i rozpoznawczym" - czytamy dalej w oficjalnym komunikacie.

Polskie wojsko otrzyma wsparcie w działaniach prowadzonych na granicy z Białorusią

"Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie o zgodzie na pobyt na terytorium RP żołnierzy Wielkiej Brytanii oraz Estonii, do wsparcia działań polskiego wojska w kryzysie na wschodniej granicy UE i NATO. Dziękujemy Wielkiej Brytanii i Estonii za solidarność, wsparcie polityczne i wojskowe!" - komentował w mediach społecznościowych stojący na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Od 1 grudnia do 1 marca tereny sąsiadujące z granicą Polski z Białorusią, które wcześniej znajdowały się w stanie wyjątkowym, będą objęte ograniczeniami dostępu, do których wstęp mają tylko lokalni mieszkańcy i przedsiębiorcy.

"Dziękujemy Wielkiej Brytanii i Estonii za solidarność, wsparcie polityczne i wojskowe!" - komentuje szef BBN

Przypomnijmy, 18 listopada miała miejsce wizyta brytyjskiego ministra obrony narodowej w Polsce. Ben Wallace rozmawiał z polskim ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem w Warszawie o różnych aspektach zacieśnienia współpracy w dziedzinie obronności w kontekście obecnej sytuacji. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Brytyjski minister obrony Ben Wallace odwiedzi dziś Polskę - w jaki sposób władze UK chcą pomóc w kryzysie granicznym?" i do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły.

Oprócz tego, stojąca na czele Foreign Office, Liz Truss zapewniała, że Wielka Brytania stoi w ramię w ramię z Polską i innymi krajami dotkniętymi kryzysem migracyjnym. Razem z nimi będzie bronić wolności oraz demokracji przed działaniami autokratycznych reżimów. "Wielka Brytania nie będzie odwracać wzroku. Będziemy stać u boku naszych sojuszników w regionie, którzy strzegą granicy wolności. Dlatego też jesteśmy dumni, że jako pierwszy kraj europejski udzieliliśmy Polsce pomocy" - zaznaczała Truss. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: "Wielka Brytania deklaruje wsparcie i wysyła żołnierzy na polsko-białoruską granicę".