Amerykańscy aktorzy znów zakpili z Theresy May – To video rozbawi Was do łez!

Fot. YouTube

Chyba nie ma obecnie drugiej takiej aktorki, jak Kate McKinnon, która potrafiłaby tak fenomenalnie sparodiować Theresę May. Amerykanka znów poruszyła w „Saturday Night Live” temat Brexitu i ogromne osamotnienie, które prawdopodobnie towarzyszy w tym względzie brytyjskiej premier.

Na video, które rozbawia do łez, widzimy Theresę May w przeróżnych sytuacjach. Najpierw spaceruje ona po ulicach Londynu, narażając się na nieprzychylne, a czasem wręcz wrogie spojrzenia Brytyjczyków – zarówno starszych, jak i zupełnie małych. Następnie brytyjska premier stara się złapać taksówkę, ale ta tylko przejeżdża obok niej i, wjeżdżając w kałużę, ochlapuje ją błotem. Niezrażona tym Theresa May kontynuuje jednak swój spacer po Londynie, starając się zjeść rybę z frytkami w parku i licząc na to, że znajdzie pocieszenie chociaż w internecie - siadając na ławce premier wpisuje frazę „fani Theresy May”, ale Google pokazuje na takie zapytanie odpowiedź - „0 rezultatów”.

W pewnym momencie Theresa May zauważa w jednym z okien portret Winstona Churchilla i zaczyna sobie wyobrażać namiętny taniec z byłym premierem UK. Taniec przy dźwiękach utworu „She used to be mine” Sary Bareilles kończy się namiętnym pocałunkiem May i Churchilla.

Na samym końcu video pojawia się promyk nadziei – oto Theresa May wkracza do sali posiedzeń Izby Gmin, gdzie wita ją Jeremy Corbyn, który oznajmia premier, że parlament przyjął wynegocjowaną przez nią umowę wyjścia z UE. Niestety jednak radość premier nie trwa długo, gdyż szybko budzi się ona ze snu na kanapie na Downing Street. O tym, że to był tylko sen, przypomina May dziennikarka BBC, która przypomina, że „Theresa May nie kontroluje [już] całego procesu [Brexitu]”.

