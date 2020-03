Ambitne plany szkółki piłkarskiej w Londynie. Specjalnie z myślą o dzieciach przyjadą na Wyspy piłkarze z Polski

Szkółka piłkarska Comets FC ma ambitne plany wobec swoich podopiecznych. Aby jeszcze bardziej zachęcić dzieci polskiego pochodzenia do gry w piłkę, postanowiono zaprosić – specjalnie dla nich – znanych piłkarzy z Polski.

Piłka nożna jest niezwykle popularną dyscypliną sportu, która przyciąga już najmłodszych. Okazuje się, że polskie dzieci grające w piłkę na Wyspach będą miały możliwość poznania swoich idoli, z myślą o których rozpoczęli swoją przygodę z tym sportem.

Wszystko dzięki pomysłowości, dobrym chęciom i ambicjom tych, którzy prowadzą polską szkółkę piłkarską w Londynie i chcą, aby entuzjazm grających w niej dzieci nie słabł i dzięki niemu rozwijały one swój potencjał piłkarski.

O śmiałym i pięknym pomyśle poznania polskich dzieci z polskimi piłkarzami postanowiliśmy porozmawiać z inicjatorem całego przedsięwzięcia, Pawłem Chruścielem.

Panie Pawle, od jak dawna działacie na Wyspach?

Comets FC na początku funkcjonował pod nazwą Komety i został założony w roku 2016 co bylo wynikiem pasji dwóch przyjaciół do sportu. Od września 2019 roku mamy nowy zarząd i zmieniliśmy nazwę na Comets FC.

Współpracujecie z klubem Premier League Crystal Palace F.C. i macie bardzo ambitne plany związane z nauką gry w piłkę nożną dzieci polskiego pochodzenia na Wyspach. Proszę powiedzieć, na czym polega Wasz śmiały pomysł?

Na obecnym etapie jest to bardziej wsparcie Comets FC przez ludzi związanych z Crystal Palace, ze względu na potencjał, jaki w nas widzą.

Odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej zaczęliśmy odwzorowywać nasz mały, polski świat w Wielkiej Brytanii. Na chwilę obecną, jesteśmy mocno zakorzenieni na Wyspach i czujemy się na tyle silni, żeby pukać do kolejnych drzwi i zapewniać naszym podopiecznym szanse na rozwój w najlepszych klubach piłkarskich w Londynie i poza nim.

Naszym celem na chwilę obecną jest nawiązanie stałej współpracy z Crystal Palace oraz YouthNation SS, żeby dzieci i ich rodzice miały sprecyzowaną wizję rozwoju i jasno nakreślone cele. Wśród naszych klubowiczów mamy wiele perełek i byłoby to bardzo egoistyczne, gdybyśmy nie starali się szukać dla nich nowych możliwości w "footballowym" świecie.

Zamierzenie jest takie, że znani piłkarze z Polski będą zachęcać naszych najmłodszych rodaków do aktywności i gry w piłkę. O zaproszeniu jakich piłkarzy konkretnie myślicie?

Staramy się rozwijać i poszerzać nasze znajomości, dzięki którym nasi podopieczni będą mogli osobiście poznawać gwiazdy polskiej piłki nożnej i nie tylko. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż większość z dzieci, które u nas trenują, nie będzie gwiazdami footballu, lecz zrobimy wszystko, aby otworzyć im jak największą ilość drzwi do kariery, naładować pozytywną energią, wszczepić wole walki, determinacji i udowodnić że ciężką praca oraz systematycznością pozwala spełniać marzenia i budować odpowiedni charakter piłkarza i również jako człowieka. Udało nam się dotychczas zaprosić Radosława Majdana, Tomasza Klosa oraz Piotra Swierczewskiego. Wsparcie i doping na żywo okazały naszym podopiecznym również gwiazdy polskiej sceny tanecznej - Rafal Maserak i Maciej "Gleba" Florek. Dzięki temu spotkaniu, nasi młodzi zawodnicy dowiedzieli się, jak ważne są regularne treningi, zaangażowanie i pasja do piłki nożnej. Obecnie prowadzimy rozmowy z paroma znanymi sportowcami, ale więcej nie mogę zdradzić, żeby nie zepsuć dzieciakom niespodzianki. Bo któż tak nie motywuje młodych sportowców jak ich idole?

Jak dzieci, z którymi pracujecie, zareagowały na ten pomysł?

Były bardzo podekscytowane, nie mniej niż ich rodzice, dla których to również była ogromna przyjemność, spotkać gwiazdy na "własnym" boisku.

Ale proszę mi wierzyć, że dzieci bardziej czekały na fachowe porady znanych piłkarzy i doping niż zdjęcia i autografy. Nasi podopieczni, z każdego spotkania chcą wynieść jak najwięcej, zarówno treningów, meczów ligowych, jak i spotkań motywacyjnych.

Jakimi sukcesami może się pochwalić wasza szkółka piłkarska?

Od zawsze jesteśmy otwarci na wszystkie kultury i chętnie gościmy na boisku dzieci z innych krajów. Od momentu oficjalnego zarejestrowania szkółki, czyli od roku 2019, ilość naszych podopiecznych wzrosła do 60 dzieci co udowadnia, że rodzice nam ufają wysyłając swoje dzieci na treningi. Udało się również zaangażować w projekt Comets FC wielu wspaniałych ludzi z pasją do footballu. Na dzień dzisiejszy na pokładzie Comets FC powitaliśmy m.in. Dr. Krzysztofa Gryglickiego, Pana Romualda Maczke, Roberta Wronę oraz wielu innych przyjaciół. We wrześniu rozegraliśmy nasz pierwszy mecz ligowy, a od lutego, nasze dzieci są monitorowane przez osoby pracujące z poważnymi markami piłkarskimi. Mamy tez bardzo dobrych i doświadczonych trenerów, ludzi z pasją, chcących uczyć się i ciągle poszerzać swoją wiedzę. Trenerzy swoim zaangażowaniem i ciężką pracą odkrywają i rozwijają potencjał naszych podopiecznych, co przekłada się na sukces na boisku i ilość strzelonych bramek.

Dzieci w jakim wieku mogą się do Was zapisać? Czy istnieją jakieś specjalne kryteria?

W swoich szeregach mamy już maluszki od 3. roku życia. Wiadomo, że na tym etapie to jest jeszcze głównie zabawa, ale tak właśnie rodzi się pasja. Na chwilę obecną najstarsze dzieci maja 12 lat.

Kryteria? Dobre chęci! (śmiech). Dziecko dobrze prowadzone przez trenera samo odkryje w sobie predyspozycje do gry w piłkę nożną. Nasi trenerzy w każdym widzą potencjał na miarę Lewadowskiego, Milika, Szczesnego czy Boruca. Dla chcącego nic trudnego, a ciężka praca na treningach może zdziałać cuda!!!

Zapraszamy najmłodszych - nie tylko Polaków, ale także Brytyjczyków - na rozpoczęcie niesamowitej przygody z piłką nożną w Comets FC pod okiem doświadczonych trenerów, którzy dbają o to, aby wspierać ich w rozwijaniu swoich pasji.