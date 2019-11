Ambitne plany EasyJet: 100 proc. rekompensaty za emisję CO2 i rozwój oferty wakacji zorganizowanych po upadku Thomas Cook

Fot. Getty

Tania linia lotnicza EasyJet chce z przytupem wejść w trzecią dekadę XXI w. Wśród ambitnych planów brytyjskiego przewoźnika znajduje się 100-proc. rekompensata za emisję dwutlenku węgla w trakcie wszystkich lotów oraz rozbudowanie oferty wakacji zorganizowanych po upadku biura podróży Thomas Cook.

O tym, że EasyJet postawił na przyjazną środowisku politykę, głośno było już rok temu. To właśnie wtedy nagłośniona została informacja, że brytyjska tania linia lotnicza chce zainwestować we flotę samolotów elektrycznych, które będą mogły obsługiwać trasy krótkiego zasięgu. W tym celu EasyJet zawiązał współpracę z amerykańskim producentem Wright Electric, który wypuścił już elektryczny samolot dla 2 osób i który dąży do skonstruowania w ciągu najbliższej dekady w pełni elektrycznej maszyny o zasięgu 500 km i zdolnej pomieścić 150 pasażerów.

Czytaj też: Świadczenia społeczne są w UK najniższe od czasu powstania państwa opiekuńczego! Niskie zasiłki powodują wykluczenie milionów ludzi

Jednak ambitne plany w zakresie wymiany samolotów na bardziej przyjazne środowisku to jedno, natomiast już teraz EasyJet rozpoczyna walkę z nadmierną emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Szef linii, Johan Lundgren zaznaczył, że EasyJet chce się stać pierwszą linią lotniczą o „zerowym śladzie węglowym”. Ponieważ, jak czytamy na stronie przewoźnika, linia „uważa, że latanie jest fantastyczne”, to dla zrównoważenia negatywnych jego skutków dla środowiska EasyJet będzie się angażował w projekty równoważące emisję CO2 do atmosfery. Chodzi tu przede wszystkim o projekty dotyczące ochrony przyrody oraz inwestowanie w zalesianie planety.

Zobacz także: Wcześniejsza wypłata emerytury 'workplace pension': Czy można odzyskać dotychczasowe składki z powodu przeprowadzki do Polski?

Ale ochrona środowiska to tylko jeden z dwóch wielkich planów linii EasyJet, która chce również przejąć część rynku zorganizowanych wakacji, znacznie w tym momencie nadszarpniętą na skutek upadku biura podróży Thomas Cook. Nowa oferta EasyJet Holidays zostanie uruchomiona jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia i ma być odpowiedzią na szczególnie duże zapotrzebowanie na wakacje zorganizowane wśród konsumentów w UK.

HIT internetu: „O, proszę bardzo, typowi Brytyjczycy za granicą” - turystka w punkt podsumowała bójkę pary z UK, która opuściła samolot Ryanaira