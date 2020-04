Ambasador Rzegocki dziękuje za poświęcenie polskich pracowników NHS walczących z koronawirusem

Fot: Facebook

Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki złożył podziękowania wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom NHS pochodzącym z Polski, którzy walczą z koronawirusem.

"Odważny i bezinteresowny personel NHS walczy z koronawirusem i ryzykuje własnym życiem, aby ocalić życie innych. Wśród nich są tysiące Polaków, z których jesteśmy bardzo dumni" - pisze na swoim oficjalnym profilu FB ambasador RP w Londynie, Arkady Rzegocki. Aby oddać hołd tym Polakom, którzy ramię w ramię z lekarzami, pielęgniarkami i innymi pracownikami NHS zajmują się ofiarami pandemii nagrał on specjalny, krótki filmik "Thank you, #PolesinNHS!".

Możecie go zobaczyć sami:

"Epidemia koronawirusa to największy kryzys zdrowotny, jakiego doświadczyliśmy od wielu lat. Powoduje on wiele bólu i obaw na całym świecie oraz zmienia nasz styl życia. Daje on nam jednak również okazję do podziękowania tym, którzy opiekują się nami, kiedy tego potrzebujemy" mówi nasz przedstawiciel w Wielkiej Brytanii.

"Jako Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie, chciałbym przekazać szczególne podziękowania tysiącom Polaków, którzy pracują w NHS. Lekarze, pielęgniarki, inni medycy, a także pracownicy opieki społecznej oraz wszyscy wolontariusze zasługują na naszą największą wdzięczność" - dodaje Rzegocki.

"Ja i cała Polska jesteśmy z Was dumni, kibicujemy Wam i myślimy o Was. W imieniu wszystkich moich Rodaków, z głębi serca dziękuję za Waszą służbę. Bądźcie bezpieczni" - w ten sposób zwrócił się bezpośrednio od naszych rodaków zatrudnionych w NHS.

Film ambasadora Rzegockiego został opublikowany w miniony czwartek, 2 kwietnia, gdy setki tysięcy Brytyjczyków oklaskami oddały hołd pracownikom NHS swoimi oklaskami, w liczne budynki w UK zostały podświetlone na niebiesko.