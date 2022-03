Ambasada RP w Londynie apeluje o wsparcie finansowe "na rzecz zweryfikowanych organizacji"

Ambasada RP w Londynie wydała oficjalny apel do Polaków mieszkających w UK o "nieorganizowanie kolejnych zbiórek rzeczowych", ale o wsparcie finansowe "na rzecz zweryfikowanych organizacji".

W oficjalnym komunikacie wydanym przez Ambasada RP w Londynie w dniu 1 marca czytamy o gotowości Polaków i Polonii w Wielkiej Brytanii w ramach wszelkich działań pomocowych na rzecz Ukrainy i Ukraińców. "Każdy gest solidarności jest dowodem siły naszego narodu wobec sytuacji nadzwyczajnych i wymagających szczególnego zjednoczenia. Serdecznie dziękujemy za podjęte przez wiele polskich organizacji i indywidualne osoby działania" - jak czytamy. Przedstawicielstwo naszej ojczyzny w UK zwróciło uwagę, iż polska pomoc humanitarna organizowana jest w ramach rządowego mechanizmu koordynacji: www.pomagamukrainie.gov.pl.

Ambasada RP w Londynie wydała apel w sprawie pomocy Ukrainie

"Celem udzielania pomocy humanitarnej w miejscu kryzysu jest łagodzenie cierpienia oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób potrzebujących, przy pełnym poszanowaniu ich godności i szacunku. Organizacja działań w rejonie objętym kryzysem jest szczególnie trudna i wymaga od zaangażowanych podmiotów współdziałania i bieżącej analizy potrzeb" - w taki sposób zdefiniowano cel działań.

Ambasada RP w Wielkiej Brytania zwraca uwagę, iż kluczowa jest "efektywność" działań w tym zakresie, polegająca na "dotarciu z pomocą do jak największej grupy potrzebujących oraz możliwie najbardziej skuteczne zaspokojenie konkretnych potrzeb". Zwrócono się do Polaków w UK "o nieorganizowanie kolejnych zbiórek rzeczowych darów". Problemem jest zorganizowanie "kilkudziesięciogodzinnego transportu do Polski, a następnie rozładunek, magazynowanie, selekcjonowanie i dystrybucja", które "wiążą się z niewspółmiernymi nakładami pracy i kosztów. Taka pomoc może okazać się nieskuteczna, nieaktualna i nieadekwatna do potrzeb".

"Zachęcamy do organizowania zbiórek pieniężnych oraz bezpośredniego przekazywania środków finansowych na rzecz zweryfikowanych organizacji, które wykorzystają otrzymane środki finansowe na pomoc świadczoną według ścisłego zapotrzebowania oraz skuteczne działanie w perspektywie długofalowej" - czytamy dalej.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na oficjalnym profilu FB naszej Ambasady: