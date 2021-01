Ambasada i konsulaty w Wielkiej Brytanii - adres, dane kontaktowe i ważne informacje [PORADNIK]

Fot: Wikimedia Commons

Czym zajmuje się ambasada? W jakiej sytuacji można oczekiwać pomocy od konsula? Gdzie znajduje się polska ambasada w Londynie? Oto wszystkie podstawowe informacje na temat polskich służb dyplomatycznych w Wielkiej Brytanii!

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się czym zajmuje się ambasador i czym różni się od konsula to mamy dla was odpowiedź! Ambasada to najważniejsza placówka dyplomatyczna i reprezentant głowy państwa na obczyźnie. Ma ona dwie podstawowe funkcje - budowanie dobrych relacji z państwem, w którym się znajduje i pomaganie obywatelom RP w danym kraju. Zwykle ambasady zlokalizowane są w stolicach danych krajów - w przypadku Wielkiej Brytanii tak właśnie jest, bo ambasador urzęduje w Londynie. Co ciekawe, na jej terenie panuje prawo państwa które ona reprezentuje. Przebywając w Ambasadzie RP w Londynie przebywasz na terytorium należącym do Polski i podlegasz polskiemu prawu, a nie brytyjskiemu.

Z kolei konsulat to placówka niższej rangi niż ambasada. Do zadań konsulatu należy przede wszystkim opieka nad rodakami przebywającymi na obczyźnie od strony formalnej. To tu rozpatruje się wnioski o nadanie obywatelstwa, tu procesuje się wydawanie dowodów osobistych i paszportów, pracuje nad wizami dla obcokrajowców. Konsul jest urzędnikiem podległym ambasadorowi. W sytuacji, gdy w danym kraju nie ma żadnego konsulatu, obowiązki związane z administracją przechodzą na ambasadę.

Ambsada i konsulaty w UK - wszystko, co powinieneś wiedzieć

W jaki sposób może pomóc ci konsul? Odysłamy do oficjalnej strony - lista jest naprawdę długa!

W Wielkiej Brytanii znajdują się Ambasada RP w Londynie oraz Konsulaty Generalne RP w Belfaście, Edynburgu i Manchesterze. Państwa podlegające kompetencji terytorialnej Ambasady to Wielka Brytania.

Okręgi konsularne w Wielkiej Brytanii

Konsul RP w Londynie - okręg konsularny Konsula RP w Londynie obejmuje Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Greater London, Hampshire, Herefordshire, Kent, Norfolk, Northhamptonshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire, West Midlands, Isle of Wight, Channel Islands (Jersey, Guernsey), Gibraltar oraz terytoria zamorskie.

Konsulat Generalny RP w Belfaście - okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Belfaście obejmuje Irlandię Północną.

Konsulat Generalny RP w Edynburgu - okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu obejmuje Szkocję.

Konsulat Generalny RP w Manchesterze - okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze obejmuje Cheshire, Cumbria, Derbyshire, Durham, Greater Manchester, East Riding of Yorkshire, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Merseyside, Northumberland, Nottinghamshire, Shropshire, Staffordshire, Tyne and Wear, North Yorkshire, Rutland, South Yorkshire, West Yorkshire, Isle of Man oraz cały obszar Walii.

Ambasada RP w Londynie

adres: 47 Portland Place, Londyn W1B 1JH

telefon: +44 207 2913 520

e-mail: [email protected]

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie

adres: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London

telefon: +44 207 8228 900

e-mail: [email protected]

Centrum Informacji Konsularnej

Udziela odpowiedzi na ogólne pytania w sprawach konsularnych: paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego i innych ogólnych prawnych. Telefon czynny w dni robocze w Polsce w godzinach 9:00–17:00 czasu warszawskiego: +44 2030 789618.

Zintegrowany telefon dyżurny

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +44 2030 789621. Uwaga: telefon czynny w dni robocze w godz. 17:00–09:00, w dni wolne od pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii całodobowo.

Konsulat Generalny RP w Belfaście

adres: 67 Malone Road, BT9 6SB, Belfast

telefon: +44 28 96209500

e-mail: [email protected]

Centrum Informacji Konsularnej

Udziela odpowiedzi na ogólne pytania w sprawach konsularnych: paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego i innych ogólnych prawnych. Telefon czynny w dni robocze w Polsce w godzinach 9:00–17:00 czasu warszawskiego: +44 2030 789618.

Zintegrowany telefon dyżurny

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +44 2030 789621. Uwaga: telefon czynny w dni robocze w godz. 17:00–09:00, w dni wolne od pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii całodobowo.

Konsulat Generalny RP w Edynburgu

adres: 2 Kinnear Road, EH3 5PE Edinburgh

telefon: +44 131 5520301

e-mail: [email protected]

Centrum Informacji Konsularnej

Udziela odpowiedzi na ogólne pytania w sprawach konsularnych: paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego i innych ogólnych prawnych. Telefon czynny w dni robocze w Polsce w godzinach 9:00–17:00 czasu warszawskiego: +44 2030 789618

Zintegrowany telefon dyżurny

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +44 2030 789621. Uwaga: telefon czynny w dni robocze w godz. 17:00–09:00, w dni wolne od pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii całodobowo.

Przedsięwzięcia Polonijne

Podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć z Konsulatem w Edynburgu proszone są o kontakt na adres: [email protected]

Konsulat Generalny RP w Manchesterze

adres: Manchester One, 51 Portland Street, M1 3LD Manchester

telefon: +44 161 245 4130

e-mail: [email protected]

Centrum Informacji Konsularnej

Udziela odpowiedzi na ogólne pytania w sprawach konsularnych: paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego i innych ogólnych prawnych. Telefon czynny w dni robocze w Polsce w godzinach 9:00–17:00 czasu warszawskiego: +44 2030 789618

Zintegrowany telefon dyżurny

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +44 2030 789621. Uwaga: telefon czynny w dni robocze w godz. 17:00–09:00, w dni wolne od pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii całodobowo.