Amazon właśnie wystartował na polskim rynku. Polakom w UK łatwiej będzie robić zakupy dla rodziny w PL?

Polacy w kraju długo czekali na ten moment. Amazon wystartował właśnie na polskim rynku i platforma dostępna jest już także dla kupujących. Gigant stanie się poważną konkurencją dla Allegro a także dla Aliexpress.

Od tego tygodnia można już robić zakupy na Amazonie w polskiej wersji, która była tak długo wyczekiwana nad Wisłą. Do tej pory nasi rodacy w kraju mogli robić zakupy w tym największym sklepie internetowym na świecie za pośrednictwem niemieckiej jego wersji dostępnej w języku polskim.

Amazon jest już w Polsce

We wtorek miał miejsce debiut polskiej platformy Amazona, która przez wkroczenie na polski rynek stała się poważnym zagrożeniem m.in. dla Allegro. Co jednak ciekawe po pierwszym dniu analiz cen wynika, że Amazon nie tylko nie oferuje niższych cen od Allegro, ale także te same towary w niemieckiej wersji serwisu okazały się tańsze niż w polskiej.

Amazon, który zaczynał jako księgarnia internetowa, stanowi platformę sprzedażową dla innych firm, ale także wypuszcza na rynek własne produkty (najczęściej związane właśnie z e-bookami). Na podstawie e-booków właśnie okazało się, że ceny oferowane w niemieckiej wersji serwisu były tańsze niż w polskiej. Ponadto polscy klienci narzekają także na brak wielu towarów, co jest związane z początkową fazą działania platformy, która musi przekonać do siebie również sprzedawców.

Polacy w UK będą kupować w polskim Amazonie?

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii od lat robią zakupy w Amazonie na Wyspach i często zdarzało się tak – zwłaszcza do czasu wprowadzenia ceł związanych z Brexitem – że właśnie w tym sklepie internetowym robili zakupy dla członków rodziny czy znajomych w Polsce, a następnie zakupione produkty wysyłali lub przywozili do PL.

Co teraz zmieni się w związku z otwarciem polskiej platformy Amazona? Czy Polacy mieszkający w UK będą robić na niej zakupy dla znajomych i rodziny w Polsce? Czy dla nich samych stanie się to sposobem na uniknięcie opłat celnych przy robieniu prezentów do tej pory wysyłanych do Polski? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Piszcie na adres: [email protected]