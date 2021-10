Amazon otworzył pierwszy sklep stacjonarny na terenie UK - co będzie można w nim kupić?

Fot: aboutamazon.co.uk

Wielka Brytania, a konkretniej Anglia, będzie pierwszym krajem poza USA, w którym Amazon otworzy pierwszy "czterogwiazdkowy" concept store.

... ale zaraz, ktoś można zwrócić nam uwagę, przecież w samym Londynie działają już przecież sklepy spożywcze Amazona, zatem o co chodzi z tym określeniem "pierwszy"? Spieszmy z wyjaśnieniami! Chodzi bowiem zupełnie inny typ placówki. Sklepy "4-star" znacząco różnią się od "zwykłych" sklepów typu "grocery", którymi Amazon chce konkurować z gigantami rynku retail. W punkcie czterogwiazdkowym będzie można kupić wszelkie produkty "niespożywcze", ze sprzedaży których technologiczny gigant z Ameryki słynie najbardziej. Chodzi więc o publikacje książkowe, wszelkie produkty elektroniczne, zabawki, gry i artykuły gospodarstwa domowego. Co ciekawe, w sklepie Amazona będzie można kupić wyłącznie wybrane produkty. Jakie konkretnie? Tylko te, które zostały wysoko ocenione przez użytkowników i otrzymały cztery lub więcej gwiazdek. I stąd właśnie taka, a nie inne, nazwa.

Amerykański gigant technologiczny otwiera nowy sklep na terenie UK

W związku z takim założenie asortyment dostępny w sklepie będzie się regularnie zmieniał. Zatrudniony na miejscy personel będzie aktywnie reagował na opinie klientów. W praktyce to może oznaczać, że produkt, który kupiliśmy jednego dnia, kolejnego dnia może po prostu być niedostępny.

"Czterogwiazdkowy" sklep Amazona w UK został otwarty w centrum handlowym Bluewater zlokalizowanym w Kent, w dniu wczorajszym, 6 października 2021 roku, dokładnie o godzinie 10 rano.

Stworzony "przez klientów dla klientów"

Dodajmy, że pierwsza placówka tego typu została otwarta w 2018 roku w Nowym Jorku, a w sumie w USA funkcjonuje około 30 takich oddziałów. "To sklep stworzony przez klientów dla klientów" - komentował na łamach lokalnego portalu "The Evening Standard" Andy Jones, dyrektor Amazon 4-star UK. "To dla nas kolejna okazja do wprowadzania innowacji w imieniu klientów. Zauważyliśmy, że model ten działa bardzo dobrze w centrach handlowych w USA, więc lokalizacja taka jak Bluewater miała dla nas sens".

Nowy sklep będzie miał również strefę, w której klienci będą mogli odbierać lub zwracać zamówienia złożone za pośrednictwem "tradycyjnego" Amazona, czyli online.

Jak ma działać Amazon 4-star i czym różni się od innych sklepów?

Przypomnijmy, w 2020 roku w Londynie otworzono pierwszym sklep pod szyldem Amazon Fresh. Sieć ta wkrótce rozrosła się do sześciu punktów zlokalizowanych w brytyjskiej stolicy. Oprócz tego firma Jeffa Bezosa eksperymentowała w UK z futurystycznym salonem fryzjerskim oraz sklepem pop-up z modą.