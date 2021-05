Amazon otworzy pięć nowych magazynów w UK. Pracę u giganta e-handlu znajdzie 10 000 osób

Fot. Getty

Po rekordowych zyskach osiągniętych w trakcie lockdownu, firma Amazon postanowiła otworzyć pięć kolejnych magazynów na terenie UK. Pracę w nowych magazynach, a także w biurach giganta przy obsłudze klienta, ma znaleźć nawet 10 000 osób.

Nie sposób nie zauważyć, że z trudnego okresu epidemii firma Amazon wyszła naprawdę zwycięsko. Tylko w pierwszym kwartale 2021 r. gigant handlu internetowego osiągnął dochód netto w wysokości 8,1 mld dolarów, bijąc tym samym wszelkie rekordy – w tym zeszłoroczne, gdy cały świat pogrążył się w lockdownach. Teraz szefowie Amazona postanowili zainwestować £10 mln w celu dokształcenia pracowników na całym świecie, a także utworzyć nowe miejsca pracy – ok. 75 000 w Kanadzie i USA, a także 10 000 w Wielkiej Brytanii.

Praca w Amazonie w UK

Dodatkowo na Wyspach ma powstać w najbliższym roku aż pięć nowych magazynów - jedno centrum paczek i cztery nowe centra logistyczne. Centrum paczek ma zostać otwarte w Doncaster (Yorkshire and the Humber), natomiast centra logistyczne – w Hinckley (East Midlands), Dartford (South East England), Gateshead (North East England) i Swindon (South West England). W magazynach Dartford, Gateshead i Swindon pracę ma znaleźć po 1300 osób, natomiast w centrum w Hinckley – ok. 700. Pozostałe oferty pracy w Amazonie zostaną skierowane do specjalistów ds. dostaw, inżynierów, specjalistów ds. zasobów ludzkich, informatyków, specjalistów ds. zdrowia i bezpieczeństwa pracy (health and safety), specjalistów ds. finansów i osób zajmujących się zamówieniami klientów (m.in. w Londynie, Manchesterze, Edynburgu i Cambridge).

Ekspansja Amazona w UK

Plany ekspansji Amazona w UK z zadowoleniem przyjęli politycy i eksperci, ponieważ dadzą one impuls rozwojowy dla społeczeństwa zmęczonego i mocno dotkniętego przez epidemię. - Informacja ze strony Amazona to fantastyczna wiadomość i ogromne wotum zaufania dla brytyjskiej gospodarki. To pomoże nam się podnieść i wywiązać z naszego zobowiązania do [stworzenia nowych miejsc pracy – przyp.red.], ponieważ w całej Wielkiej Brytanii powstanie ogromna liczba 10 000 nowych, stałych miejsc pracy. Jako że coraz lepiej radzimy sobie z pandemią, to jest to pierwszorzędna inwestycja w rodzimym sektorze handlu detalicznego – zaznaczył Minister ds. Biznesu Kwasi Kwarteng.