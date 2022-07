Amazon Fresh tnie ceny w ramach nowej kampanii - czy to realna alternatywna dla "zwykłych" sieci?

Jak na zakupy, to do... Amazona?

Amerykański gigant e-commerce staje do walki z brytyjskimi sklepami spożywczymi - internetowy "grocery shop" pod szyldem Amazona obniża ceny tak, aby były równe cenom produktów w ofercie Tesco.

"Wojna cenowa" na Wyspach trwa - w obliczu rosnących kosztów utrzymania wielkie marki rynku spożywczego nadal konkurują o klienta ceną. Amazon Fresh, który funkcjonuje w UK od 2016 roku i oferuje swoje usługi w Londynie, Leeds, Sheffield, Portsmouth, Liverpoolu, Glasgow, Birmingham, Manchesterze i Newcastle obniżył ceny setek swoich produktów tak, aby nie było one wyższe od tych, które obowiązują u konkurencji, a konkretnie w ofercie Tesco. W ramach kampanii Tesco Clubcard Price Match rozpoczętej w poniedziałek, 18 lipca 2022 roku, artykuły spożywcze dostępne poprzez Amazon Fresh, w tym świeże owoce, warzywa, mięso i ryby, nie będą droższe, niż te same artykuły, dostępne w konkurencyjnym Tesco. A przynajmniej tak zapewniają spece od marketingu...

Russell Jones, dyrektor Amazon Fresh, powiedział agencji prasowej PA, że ma nadzieję, iż ta kampania cenowa "pokaże, jak dobra jest nasza oferta w porównaniu z konkurencją".

"Zdajemy sobie sprawę, że [cena] jest obecnie najważniejszą rzeczą dla klientów" - dodawał Russel. "Poprawa jakości robienia zakupów i danie klientom Amazon Fresh jeszcze więcej za ich pieniądze to dla nas kluczowe priorytety" - deklarował.

Dodajmy, że nie jest to jedyny takich ruch na rynku. Tesco i Sainsbury's obecnie "dopasowują" ceny kluczowych produktów do cen niemieckiego konkurenta Aldi, który w swojej ofercie ma najtańsze produkty. W międzyczasie Asda rozszerzyła swoją ofertę artykułów spożywczych po obniżonych cenach o nową gamę Just Essentials, obejmującą około 300 produktów.

Gigant e-commerce równa w dół (cenowo!)

Przypomnijmy, według firmy badawczej Kantar, średni roczny rachunek za zakupy spożywcze w Wielkiej Brytanii ma w tym roku wzrosnąć o 380 funtów. Oznacza to, że na codzienne zakupy wydamy miesięcznie o 32 funty więcej. Najnowsze badanie wykazało, że ceny artykułów spożywczych wzrosły o 8,3%, co jest najwyższym wskaźnikiem od 13 lat.

