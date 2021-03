Alkohol na plażach UK będzie zakazany? Councile w nadmorskich kurortach planują obostrzenia na lato 2021

Fot. Getty

Staycation będzie w tym roku prawdopodobnie najczęstszą formą urlopu wybieraną przez Brytyjczyków. Ale nadmorskie councile już teraz planują, co zrobić, by nie dopuścić do dantejskich scen obserwowanych na plażach w roku ubiegłym i by ograniczyć do minimum ryzyko transmisji wirusa w kurortach.

Jednym ze sposobów na zmniejszenie transmisji koronawirusa podczas letnich wakacji ma być absolutny zakaz spożywania na plażach w UK alkoholu. Ten bowiem nie tylko wzmaga w ludziach potrzebę socjalizacji (mieszania się różnych gospodarstw domowych, przytulania się z obcymi), ale też prowadzi do aktów agresji. Takie sceny obserwowano w brytyjskich kurortach w zeszłym roku, a w największych bójkach na plażach brało czasem udział nawet kilkadziesiąt osób. W rekordowym starciu plażowiczów w Devon uczestniczyło, bagatela, ponad 200 osób!

Nadmorskie kurorty w UK przygotowują się na armagedon

Z uwagi na spodziewany w lecie najazd turystów, niektóre nadmorskie councile już teraz planują wprowadzenie obostrzeń, które ograniczą antyspołeczne zachowania. Władze miasta Hartlepool (w hrabstwie Durham) rozważają ustanowienie całkowitego zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych w ciągu dnia, aby zapobiec scenom z zeszłego roku, gdy pijani wczasowicze m.in. załatwiali się do przydomowych ogródków położonych w sąsiedztwie plaży. Poza tym zakaz spożywania alkoholu będzie też w lecie obowiązywał w Seaton (w godzinach od 6 rano do 8 wieczorem, w parkach i na nadmorskiej promenadzie). - Chcemy zapobiec aspołecznym zachowaniom związanym z piciem, gdy ludzie zaczynają oddawać mocz w każdym miejscu, odsłaniając się przed rodzinami spacerującymi po promenadzie. To niedopuszczalne i takie właśnie zachowania będziemy się powstrzymać w Seaton, ponieważ jesteśmy cudownym ośrodkiem wypoczynkowym dla rodzin – zaznaczyła radna miasta, Sue Little.