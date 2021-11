ALDI utworzy tysiące nowych miejsc pracy! Tylko w najbliższym czasie sieć planuje otworzyć kolejnych 15 sklepów

W sklepach Aldi do 2023 r. pracę znajdzie nawet 3000 osób

Fot. Getty

Niemiecka sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych nie zaprzestaje ekspansji na Wyspach. Tylko w najbliższym czasie ALDI planuje otworzyć w UK kolejnych 15 sklepów, w których zatrudnienie znajdą setki osób.

Niemiecka sieć dyskontów ALDI posiada obecnie 930 sklepy w całej Wielkiej Brytanii. Ale sieć nie przestaje się rozrastać i tylko w najbliższym czasie zamierza utworzyć kolejnych 15 sklepów, w których pracę docelowo znajdzie kilkaset osób. Najnowsza rozbudowa sieci o 15 sklepów to element większej ekspansji na Wyspach, w ramach której ALDI chce utworzyć 100 nowych sklepów i zainwestować w rynek brytyjski £1,3 mld do 2023 r. A jako że w każdym sklepie pracę znajduje średnio 30 nowych pracowników, to łatwo można obliczyć, że już w tym roku w sieci może zacząć pracować min. 450 osób, a docelowo, za niecałe trzy lata, 3000 osób.

Dogodne zakupy w Aldi

Swoją ekspansję na rynku brytyjskim sieć Aldi argumentuje tym, że wciąż w wielu miejscach w UK klienci nie mają dogodnego dostępu do sklepów dyskontu. - Nadal jest zbyt wiele osób, dla których zakupy w Aldi nie stanowią wygodnej opcji. Bardzo chcemy to zmienić, a to, że otwieramy blisko cztery nowe sklepy w UK na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia wyraźnie pokazuje, jakie robimy w tym zakresie postępy – zaznacza Ciaran Aldridge, krajowy dyrektor ds. nieruchomości w Aldi UK.

Aldi angażuje się także w pomoc uboższym mieszkańcom i organizacjom charytatywnym. Sieć zobowiązała się przekazać w tym roku 10 mln posiłków rodzinom w całej Wielkiej Brytanii, które borykają się z niedoborami żywności. Jest to rekordowa liczba posiłków, jaką ALDI kiedykolwiek przygotowało na cele dobroczynne w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia.