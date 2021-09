Aldi ogłasza, że nie ma problemów z dostawami – pomimo braku kierowców. Jak to możliwe?

Fot. Getty

Szef sieci supermarketów Aldi zapewnia, że sieć nie ma problemów z dostawami, pomimo kryzysu związanego z niedoborem kierowców tirów w UK. Jak to możliwe, że Aldi tak dobrze sobie radzi w tej trudnej sytuacji?

Jakiś czas temu pojawiły się ostrzeżenia ze strony niektórych supermarketów, dotyczące nadchodzących kłopotów z dostępnością przynajmniej części towarów w czasie grudniowego szaleństwa zakupowego. Przewidywane problemy mają być następstwem kryzysu związanego z nasilającym się ostatnio niedoborem kierowców pojazdów dostawczych w UK.

W rozmowie z BBC, Giles Hurley, szef supermarketów Aldi w UK stwierdził jednak, że jego sieć nie przewiduje żadnych trudności dla klientów w okresie Świąt Bożego Narodzenia w tym roku. Hurley zapewnia, że dostawy do sklepów Aldi przebiegają zupełnie normalnie. W rozmowie z BBC szef sieci Aldi wyjaśniał:

„Nie ma wątpliwości, że obecne okoliczności testują branżę… ale dla nas to zwykły biznes (…). W tej chwili jesteśmy dobrze przygotowani, ale muszę powiedzieć, że nigdy nie pozostajemy beztroscy. Zawsze rekrutujemy, zawsze to robiliśmy i to się nie zmieni. (…) Myślę, że jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani do przetrwania burzy – mamy dopracowany asortyment i mniej dostawców. W rzeczywistości zatrudniamy bezpośrednio więcej kierowców niż większość na rynku i to na znakomitych warunkach, a dodatkowo wiele z tego, co sprowadzamy, pochodzi z Wielkiej Brytanii, a to oznacza, że nasze łańcuchy dostaw są nieco krótsze i łatwiejsze do kontrolowania”.