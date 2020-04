ALDI i ASDA wprowadzają politykę „NO TOUCH”. Dotykamy tylko te produkty, które chcemy kupić

Chodzi o to, by dotykać tylko te produkty, które zamierzamy kupić

ASDA i ALDI wprowadziły w swoich sklepach politykę "NO TOUCH"

Fot. Getty

Supermarkety ALDI i ASDA wprowadziły w swoich sklepach nową politykę „NO TOUCH”. Chodzi o to, by klienci sklepów nie dotykali produktów, których nie chcą kupić i by w ten sposób jeszcze bardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Polityka „NO TOUCH”, która będzie teraz egzekwowana od konsumentów w sklepach ASDA i ALDi, to w zasadzie wypełnienie wytycznych rządu dotyczących dbania o nierozprzestrzenianie się koronawirusa. Dotykanie wyłącznie tych produktów, które zamierzamy kupić, to kolejny z obowiązków, o których musimy pamiętać, obok zachowywania bezpiecznego, 2-metrowego dystansu od obcych nam ludzi, umożliwiania seniorom robienia zakupów o konkretnych porach czy też utrzymywania w sklepach niewielkiej, ściśle określonej liczby klientów.

W trosce o dobro swoich klientów supermarkety publikują wszystkie wytyczne na swoich stronach internetowych. I tak na stronie ASDA czytamy, że: „[W sklepach] będą wyraźne oznakowania, barierki kierunkowe i oznaczenia na ziemi, które pomogą łatwo poruszać się po naszym sklepie i utrzymywać dwumetrową odległość od innych klientów oraz naszych pracowników. Możecie przyprowadzić do naszych sklepów swoje dzieci i innych członków gospodarstwa domowego, ale prosimy o ograniczenie ich liczby do minimum, aby pomóc nam w utrzymaniu wytycznych dotyczących dystansu społecznego. Prosimy klientów, aby dotykali tylko tych przedmiotów, które zamierzają kupić, i korzystali z płatności bezgotówkowych w każdym możliwym miejscu, by zminimalizować kontakt. W sklepach ASDA będą regularnie ogłaszane komunikaty przypominające klientom o ich obowiązku stosowania reguł dystansu społecznego”.

Jeszcze dalej w ochronie swoich klientów i pracowników poszedł dyskont ALDI, który informuje konsumentów przed wejściem, by właśnie tam poczekali na koszyk i żeby nie brali sami koszyków znajdujących się w środku sklepu. Kosze będą teraz bowiem regularnie dezynfekowane, po każdym użyciu, tak, żeby każdy klient był lepiej chroniony przez ewentualną infekcją.