Aldi daje pracownikom już trzecią podwyżkę w tym roku ze względu na kryzys związany z kosztami utrzymania

Coraz więcej firm w Wielkiej Brytanii daje podwyżki swoim pracownikom, aby mogli poradzić sobie z inflacją, wzrostem rachunków za energię i innymi podwyżkami wynikającymi z kryzysu. Supermarket Aldi postanowił już po raz trzeci w tym roku podnieść wynagrodzenia swoim pracownikom.

Obecnie mamy do czynienia z największym od 40 lat w Wielkiej Brytanii wzrostem cen żywności. Jak poinformowało ONS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) będący podstawowym miernikiem inflacji wzrósł we wrześniu do poziomu 10,1 proc.

Z kolei ceny energii elektrycznej – według danych ONS – wzrosły o 54 proc., a ceny gazu o 95,7 proc. w okresie rocznym do września. Martin Sartorius, główny ekonomista Confederation of British Industry powiedział:

- Inflacja wróciła do ostatniego 40-letniego maksimum i oczekuje się jej dalszego wzrostu w październiku, ponieważ rachunki za energię wzrosną zgodnie z rządową gwarancją cen energii.

Podwyżki dla pracowników w kryzysie

Coraz więcej firm na Wyspach pokazuje, że jest świadomych obecnej trudnej sytuacji, dlatego stara się pomóc swoim pracownikom w kryzysie i daje im albo specjalne bonusy, albo podwyższa im wynagrodzenia.

Stanowi to także mocny sygnał dla innych firm, aby zaopiekowały się swoimi pracownikami pod kątem finansowym i dzięki temu zatrzymały ich przy sobie. Jak potwierdzają bowiem badania – coraz więcej osób zastanawia się nad zmianą pracy właśnie ze względu na potrzebę większych zarobków, a część nawet myśli o podjęciu drugiej pracy, aby podreperować swój budżet.

Trzecia podwyżka w tym roku w Aldi

Jednym z pracodawców dbającym o potrzeby pracowników jest Aldi. Okazuje się, że sieć supermarketów zapewniła już trzecią podwyżkę w ciągu 12 miesięcy swoim pracownikom, aby mogli oni poradzić sobie z rosnącymi kosztami utrzymania.

Aldi ogłosiło, że płace początkowe w całym kraju wzrosną do 11 funtów za godzinę, a osoby pracujące w rejonie Greater London dostaną 12,45 funtów za godzinę. Giles Hurley, dyrektor generalny Aldi w UK i Irlandii, powiedział:

- Jesteśmy niesamowicie dumni z każdego członka zespołu Aldi. Cieszymy się, że jesteśmy pierwszym supermarketem w Wielkiej Brytanii, który płaci wszystkim sprzedawcom minimum 11 funtów za godzinę, przekraczając stawkę rekomendowaną dotyczącą Living Wage.

Nowe pensje dla pracowników sieci sklepów są o ponad 15 proc. wyższe niż rok temu, co oznacza, że ​​firma zainwestowała 81 milionów funtów, aby nadążyć za inflacją. Podwyżkę ogłoszono zaledwie miesiąc po ostatniej podwyżce płac we wrześniu, w której stawka godzinowa pracowników wzrosła z 10,10 do 10,50 funta. Zwiększyło to pierwszą podwyżkę wynagrodzeń w lutym, która początkowo wynosiła 9,55 funta za godzinę, ale została podniesiona o 55 pensów.

Oczekuje się, że około 26 000 pracowników Aldi otrzyma trzecią podwyżkę płac, która zostanie wdrożona od 1 stycznia 2023 roku. Ze względu na swoje zobowiązania płacowe supermarket Aldi został nawet wybrany pracodawcą roku w magazynie branżowym supermarketów „The Grocer”.

Jednak supermarkety w całej branży podnoszą płace na zachętę ze względu na intensywną rekrutację większej liczby pracowników przed gorączką świąteczną.

Bonusy w innych firmach

Część brytyjskich firm ogłosiła wypłatę jednorazowych premii dla swoich pracowników. Z kolei linie lotnicze wprowadziły premie startowe dla pracowników w formie zachęty dla kandydatów.

Rolls-Royce – 2000 funtów bonusu

Rolls-Royce postanowił przyznać jednorazową wypłatę gotówkową w wysokości 2 000 funtów dla 14 000 pracowników w Wielkiej Brytanii, przy czym bonus ma zostać uruchomiony w sierpniu.

Producent luksusowych aut przekaże premię, a także 4-procentową podwyżkę płac z wyrównaniem od marca 11 tysiącom pracowników hali produkcyjnej.

Bank Lloyds – 1000 funtów bonusu

Lloyds Bank przekaże jednorazową płatność w wysokości 1000 funtów ponad 64 000 swoich pracowników. Wypłata, która ma nastąpić w sierpniu, trafi do 99,5 proc. pracowników banku, ale nie do wyższej kadry kierowniczej ani kadry kierowniczej.

Uniwersytet w Oksfordzie – 1000 funtów premii

Uniwersytet w Oksfordzie daje wszystkim pełnoetatowym pracownikom jednorazową premię w wysokości 1000 funtów w podziękowaniu za ich ciężką pracę podczas pandemii. Premia zostanie wypłacona w lipcu tym, którzy byli na stanowiskach 30 kwietnia.

Bloomsbury – 6-procentowy bonus

Wydawca Harry’ego Pottera, Bloomsbury da wszystkim swoim pracownikom premię w wysokości 6 proc. wynagrodzenia. Premię otrzyma 1000 pracowników grupy na całym świecie, z których 700 pracuje w UK.

EasyJet – 1000 funtów bonusu

EasyJet potwierdził w zeszłym miesiącu, że zaoferuje zarówno nowej jak i istniejącej załodze pokładowej 1000 funtów premii. Pieniądze zostaną najprawdopodobniej rozdysponowane pod koniec sezonu letniego w ramach planów zatrzymania personelu.

British Airways – 1000 funtów bonusu

British Airways oferuje nowej załodze pokładowej „złote powitanie” w postaci 1000 funtów w ramach planów zatrudnienia większej liczby pracowników. Firma twierdzi, że zapłaci nowym pracownikom 500 funtów po trzech miesiącach, a resztę po sześciu miesiącach.

