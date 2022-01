Aldi czy Lidl? Wyłoniono najtańszy supermarket 2021 roku w Wielkiej Brytanii

"Which?" opublikowało ranking za 2021 rok.

Fot. Getty

Który supermarket w Wielkiej Brytanii zdobył tytuł najtańszej sieci 2021 roku? „Which?” opublikował ranking za minione 12 miesięcy.

O miano najtańszego supermarketu 2021 w Wielkiej Brytanii zawalczyły wszystkie największe sieci obecne na Wyspach, jednak w czołówce rankingu „Which?”, podsumowującego ubiegły rok, zaskoczenia nie było. Kto tym razem zdobył tytuł – Aldi czy Lidl?

Najtańszy supermarket 2021 roku w UK

Biorąc pod uwagę wysoką inflację oraz rosnące koszty życia, warto wiedzieć, w których supermarketach codzienne lub tygodniowe zakupy wyjdą nieco taniej, niż w innych sklepach. Tego właśnie można dowiedzieć się z najnowszego rankingu stworzonego przez „Which?”, w którym wyłoniono najtańszą sieć 2021 roku na Wyspach.

Ranking „Wchich?” powstał na podstawie rocznego podsumowania dotyczącego kosztów typowego koszyka codziennych zakupów spożywczych. Ogółem, według ustaleń „Which?” w 2021 roku w UK koszty standardowego koszyka zakupów w największych sieciówkach wzrosły średnio o 3,4 proc. Największy wzrost cen typowych codziennych produktów odnotowano w Waitrose (9,2 proc.), a najmniejszy w Sainsbury’s (0,59 proc.).

Aldi czy Lidl?

Który supermarket okazał się mimo wszystko najtańszy w skali całego roku? W 2020 roku tytuł zdobył Lidl, ale sieci nie udało się powtórzyć tego sukcesu drugi rok z rzędu. Oznacza to, że korona najtańszego supermarketu 2021 roku w UK przypadła sieci Aldi. Co przy tym ciekawe, okazuje się, że między tymi dwiema sieciami toczyła się zaciekła walka, ponieważ przez sześć z dwunastu miesięcy minionego roku to Aldi był najtańszym supermarketem na Wyspach, natomiast w Lidlu zakupy wychodziły najtaniej przez pięć z dwunastu miesięcy 2021 roku.