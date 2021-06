Alarm w UK w sprawie popularnych tabletek przeciwbólowych. Są wycofywane ze względów bezpieczeństwa

Jeśli macie w swoich domowych apteczkach te tabletki przeciwbólowe, powinniście je zwrócić do apteki, gdyż istnieje duże ryzyko ich przedawkowania i wystąpienia niebezpiecznych skutków ubocznych – ostrzega Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Ponad 4 tys. paczek popularnych leków przeciwbólowych w Wielkiej Brytanii jest wycofywanych z obiegu ze względów bezpieczeństwa, gdyż jak się okazało – ze względu na ich skład istnieje ryzyko przedawkowania i wystąpienia niebezpiecznych skutków ubocznych.

Leki przeciwbólowe wycofywane z obiegu

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency ostrzega mieszkańców Wysp, którzy posiadają środek przeciwbólowy Zentiva Pharma UK Ltd Co-codamol 30/500 Effervescent Tablets z numerem partii 1K10121, aby zwrócili go do aptek i otrzymają odpowiednie zamienniki.

Jak się okazuje wspomniane leki przeciwbólowe firmy Zentiva są zazwyczaj przepisywane „na ulgę w dotkliwym bólu”, z którym nie mogą sobie poradzić inne środki przeciwbólowe jak paracetamol czy ibuprofen.

Niebezpieczne skutki uboczne

MHRA podało, że wspomniana partia leków okazała się mieć „potencjalnie” za mało aktywnych składników, fosforanu kodeiny i paracetamolu, co sprawia, że mogą one nie działać tak, jak powinny. Niektóre tabletki mogą mieć także za dużo aktywnych składników prowadzących do przedawkowania i niebezpiecznych efektów ubocznych, jak śpiączka, dezorientacja, senność, płytki oddech, nudności, wymioty, brak apetytu, czy nawet problemy z krążeniem i oddychaniem.

Stwierdzono, że na rynek trafiło 4 464 opakowania wspomnianego leku przeciwbólowego o konkretnym numerze produkcyjnym, a każde opakowanie zawiera 100 tabletek. Alarm podniesiono w środę i polecono lekarzom, aby nie przepisywali pacjentom wspomnianego środka przeciwbólowego.