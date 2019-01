Alarm na Heathrow - kolejny "atak dronów" sparaliżował lotnisko w UK [wideo]

W dniu wczorajszym władze londyńskiego lotniska Heathrow zdecydowały o tymczasowym zawieszeniu wylotów. Powodem były doniesienia o pojawieniu się drona nad nad północnym pasem startowym.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez władze największego w Europie portu lotniczego nad jednym z pasów startowych zauważono drona. W rama powziętych środków ostrożności wstrzymano odloty na pewien czas, a oprócz tego północny pas, właśnie ten, nad którym zauważono zdalnie sterowaną maszynę, został całkowicie wyłączony z ruchu.

Rzeczone wydarzenia miały miejsce krótko po godzinie 17. O ile jeszcze maszyna Virgin Atlantic lecąca do Bostonu w USA z 3 terminalu została puszczono i udało jej się odlecieć, o tyle lot tej samym linii lotniczej o Johannesburga, który miał mieć miejsce 10 minut później został zatrzymany. Jego opóźnienie sięgnęło 2 godzin.

Naoczni świadkowie tego wydarzenia nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że nad lotniskiem latał dron. - Widziałem obiekt bardzo wyraźnie przez cztery lub pięć minut - relacjonował Martin Roberts dla BBC. Mężczyzna mówi, że widział bardzo jasne, stacjonarne migające czerwone i zielone światła podczas przejeżdżania obok lotniska.

On a plane waiting to take off at Heathrow and we are grounded as there is a “drone” flying over the airport. Police helicopter over the runway. Hope it is just a drone. pic.twitter.com/3sAww112df