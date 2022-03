Alarm bombowy w samolocie Wizz Air lecącym do Polski. Lotnisko Chopina zamknięto na prawie trzy godziny

Samolot Wizz Air był eskortowany aż do samej Warszawy po alarmie bombowym

Samolot był eskortowany przez myśliwce kolejnych krajów aż do samej Warszawy.

Alarm bombowy na pokładzie Wizz Aira lecącego do Polski.

Fot. Getty

Na pokładzie samolotu linii Wizz Air, lecącego do Warszawy, ogłoszono alarm bombowy. Pasażerowie spędzili podróż w lęku o życie, na szczęście okazało się, że alarm był fałszywy…

Do zdarzenia doszło w sobotę 19 marca 2022 późnym wieczorem. Po godzinie 22 czasu lokalnego samolot Airbus A321 tanich linii lotniczych Wizz Air wystartował z gruzińskiego lotniska w Kutaisi, kierując się do Polski na lotnisko Chopina. Niestety, nie był to przyjemny lot dla załogi i pasażerów…

Bomba w samolocie Wizz Air lecącym do Polski? Alarm był fałszywy

Gdy maszyna znajdowała się już kilkadziesiąt minut w powietrzu, na lotnisko w Gruzji ktoś zadzwonił, informując, że na pokładzie samolotu lecącego do Warszawy znajduje się bomba. Lotnisko Chopina zostało poinformowane o sytuacji. Nie podjęto decyzji o zawróceniu samolotu – zdecydowano o dalszym locie do miejsca docelowego.

Tuż przed godziną 22 do służb dyżurnych Lotniska Chopina wpłynęła informacja, że na pokładzie samolotu Wizz Air lecącego z Kutaisi, znajduje się niebezpieczny ładunek. Zostały uruchomione odpowiednie do tej sytuacji procedury, a alarm okazał się fałszywy – skomentował cytowany przez portal fly4free Piotr Rudzki z biura prasowego warszawskiego lotniska.

Ponieważ w momencie rozpoczęcia alarmu bombowego samolot znajdował się już poza Gruzją, a konkretnie przelatywał przez rumuńską strefę powietrzną, Gruzja nie mogła wysłać swoich myśliwców do eskorty. Na szczęście Rumunia, a następnie Węgry i Słowacja oraz na końcu Polska były w stanie zapewnić własną eskortę.

Od chwili informacji o bombie na pokładzie, samolot przez całą drogę do Polski był eskortowany przez myśliwce kolejnych państw, nad którymi przelatywał. Ostatecznie o godzinie 23:23 maszyna bezpiecznie wylądowała na Lotnisku Chopina w Warszawie. Pasażerów i załogę ewakuowano, a lotnisko zamknięto na blisko 3 godziny. W tym czasie samolot sprawdzali pirotechnicy oraz właściwe do tego służby. W efekcie kontroli ustalono, że w samolocie nie znajdował się żaden niebezpieczny ładunek, a alarm był fałszywy.