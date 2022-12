Alarm bombowy w samolocie lecącym z Polski do UK. A lotnisko w Glasgow zostało zamknięte z powodu podejrzanej paczki [wideo]

Samolot linii EasyJet lecący z Krakowa do Bristolu został przekierowany do Pragi ze względu na alarm bombowy na pokładzie. Po bezpiecznym wylądowaniu czeska policja poinformowała, że jej pirotechnicy przybyli na miejsce w celu zbadania zagrożenia.

Lot EasyJet EZY6276 z Krakowa do Bristolu musiał zostać przekierowany na lotnisko w Pradze w niedzielę wieczorem ze względu na podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego IED.

Po bezpiecznym wylądowaniu samolotu w Pradze (godzinę po starcie z lotniska w Krakowie), czescy pirotechnicy przybyli na lotnisko i przeprowadzili wraz z policją dochodzenie w sprawie zgłoszenia dotyczącego materiału wybuchowego.

Praskie lotnisko napisało na Twitterze: „O godzinie 22:50 przekierowany samolot wylądował bezpiecznie na trasie @PragaAirport Kraków-Bristol. Zgłoszono możliwość podłożenia bomby na pokładzie samolotu. Wszystkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i całego ruchu lotniczego są obecnie prowadzone przez policję Republiki Czeskiej”.

Według nieoficjalnych doniesień pozwolono pasażerom opuścić samolot, podczas gdy policja prowadziła przeszukania i dochodzenie.

W aktualizacji 47 minut po północy w poniedziałek, 5 grudnia lotnisko w Pradze napisało na Twitterze: „Po kontroli pirotechnicznej w samolocie nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów”.

Zaledwie parę godzin po tym zdarzeniu doszło do innego alarmu bombowego, tym razem na lotnisku w Glasgow. Szkocka policja potwierdziła, że budynek terminala na lotnisku w Glasgow został zamknięty. Lotnisko zostało zablokowane po znalezieniu podejrzanej paczki w torbie pasażera.

The terminal’s check-in and central search areas are closed due to an ongoing incident and passengers have been moved outside the building to our covered car park.



We are liaising with Police Scotland on site and will provide a further update when we can.