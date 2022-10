Aktywistka klimatyczna wylała kubeł odchodów na pomnik kapitana Toma Moore'a. To protest przeciwko używaniu prywatnych samolotów

Fot. Getty

Kapitan Tom Moore na zawsze pozostanie w pamięci Brytyjczyków jako bohater, który w trakcie pandemii Covid-19, w wieku 100 lat, zebrał na pomoc publicznej służbie zdrowia blisko 33 mln funtów. Teraz jednak aktywistka klimatyczna postanowiła zbezcześcić poświęcony mu pomnik, żeby zaprotestować przeciwko używaniu prywatnych samolotów w Wielkie Brytanii.

Cel, jaki przyświecał 21-letniej Maddie Budd, był z pewnością szlachetny – chodziło o zaprotestowanie przeciwko używaniu przez osoby zamożne w Wielkiej Brytanii prywatnych odrzutowców. Ale forma, jaką młoda kobieta wybrała dla wyrażenia swojego sprzeciwu, jest z pewnością naganna, zwłaszcza dlatego, że znieważa osobę, która w trakcie pandemii Covid-19 tyle zrobiła dla publicznej służby zdrowia na Wyspach. Budd oblała pomnik upamiętniający kapitana Toma Moore'a w Hatton, Derbyshire, mieszanką kału i moczu, tłumacząc przewrotnie, że jej akcja nie jest uderzeniem w odznaczonego przez królową Elżbietę II kapitana, tylko pokazaniem, że łamane są wszelkie wartości, które Moore'owi przyświecały.

BREAKING: End UK Private Jets supporter pours human faceas on Captain Tom memorial. Maddie, 21, former medical student said:



“Every time a private jet takes off, it pours a bucket of shit and blood on everything Captain Tom stood for”#endukprivatejetshttps://t.co/zTzVJ2gu8Hpic.twitter.com/4qjpKiyO9n — End UK Private Jets (@EndUKPrivateJet) September 30, 2022

Brytyjka tłumaczy się z aktu wandalizmu względem pomnika bohatera

Maddie Bud wytłumaczyła, dlaczego w ramach protestu przeciwko prywatnym odrzutowcom postanowiła oblać pomnik bohatera czasów pandemii Covid-19 fekaliami. I cho trudno jest zrozumieć te tłumaczenia, oddajmy młodej aktywistce głos w tej sprawie. - Ludzie powiedzą, że on jest bohaterem i powiedzą, że jest to [akt] głębokiego nieprzyzwoitego braku szacunku do jego życia i NHS, za którym się wstawił, i ja się z tym zgadzam.

Studiowałam, żeby zostać lekarzem, ponieważ wierzę w opiekę nad ludźmi. Jeśli wierzymy, że NHS jest ważne, jeśli wierzymy w dbanie o siebie nawzajem, jeśli wierzymy, że pracownicy NHS wykonują niezbędną pracę, to dlaczego doprowadzamy nasz system opieki zdrowotnej do upadku, dlaczego doprowadzamy naszą cywilizację do upadku, dlaczego w zasadzie nikt nie traktuje poważnie tego ludobójstwa całej ludzkości? Wszystko to jest prawdą, a rząd nawet nie wstrzyma używania prywatnych odrzutowców w Wielkiej Brytanii. Za każdym razem, gdy ktoś startuje, wylewa wiadro gówna i krwi na wszystko, za czym opowiadał się Kapitan Tom – mówi na swoją obronę młoda aktywistka.

