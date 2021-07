Aktywiści Greenpeace wyrzucili przed Downing Street ponad 600 kg plastiku [ZDJĘCIA]

To protest przeciwko produkcji i eksportowaniu odpadów z plastiku z UK

Fot. Getty

Wielka Brytania jest jednym z największych producentów tworzyw sztucznych na osobę na świecie. W tym niechlubnym rankingu wyprzedzają UK jedynie Stany Zjednoczone, o czym postanowili dziś przypomnieć aktywiści Greenpeace.

Organizacja Greenpeace wyrzuciła dziś na ulicę przed Downing Street ponad 600 kilogramów plastikowych opakowań. Jest to protest przeciwko wysyłaniu przez UK odpadów z tworzyw sztucznych za granicę, których Wielka Brytania jest jednym z największych producentów na świecie. Aktywiści Greenpeace przystąpili do akcji dziś nad ranem, uzupełniając niejako działania podjęte w sprawie wysyłki śmieci za granicę przez internautów. Petycję w tej sprawie podpisało już 250 000 osób, w tym blisko 40 deputowanych do brytyjskiego parlamentu.

Zmiany klimatu – czy UK stanie na czele z globalnym ociepleniem?

Najnowsza akcja Greenpeace wpisuje się także w szereg działań poprzedzających tegoroczny szczyt klimatyczny UN COP26, który odbędzie się w Glasgow. „Plastik szkodzi nie tylko dzikiej przyrodzie i naszym oceanom – szkodzi również ludziom. Kiedy przeżywamy jeden kryzys zdrowotny, to nasz rząd napędza kolejny. Plastikowe odpady z Wielkiej Brytanii wysyłane za granicą są często spalane na świeżym powietrzu, a społeczności w Malezji zgłaszają poważne problemy zdrowotne, takie jak problemy z oddychaniem i krwawienie z nosa. Rząd musi przestać podsycać ten kryzys zdrowotny. Rząd Wielkiej Brytanii twierdzi, że jest światowym liderem w walce z plastikiem – ale w rzeczywistości napędza kryzys 'plastikowy' i nielegalnie eksportuje nasze odpady. Wielka Brytania jest największym na świecie producentem odpadów z tworzyw sztucznych na osobę, zaraz po USA. Rząd musi zredukować [zużycie] plastiku” - czytamy w komunikacie Greenpeace.