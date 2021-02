Aktualny lockdown jest trudniejszy do zniesienia niż pierwszy? Twierdzi tak prawie połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii

Aktualny lockdown jest trudniejszy do zniesienia niż pierwszy?

Fot. Getty

Prawie połowa mieszkańców UK przyznaje, że aktualny lockdown jest dla nich cięższy niż pierwszy. Podobny odsetek widzi najbliższą przyszłość Wielkiej Brytanii w ciemnych barwach.

Czy aktualny lockdown jest trudniejszy do zniesienia niż ten pierwszy, do którego doszło niemal rok temu, wiosną 2020? W najnowszym badaniu YouGov zadał to pytanie, a także kilka innych, mieszkańcom Wielkiej Brytanii.

W badaniu YouGov pytano ankietowanych o to, czy obecny lockdown jest dla nich cięższy, mniej więcej taki sam, czy może lżejszy niż pierwszy lockdown z wiosny 2020 roku. Pytanie to stawiano w kontekście sytuacji osobistej, a także w kontekście tego, jak badani myślą o samopoczuciu innych ludzi.

Pod kątem własnego samopoczucia, prawie połowa badanych (48 proc.) przyznała, że związane z pandemią ograniczenia trudniej im znieść teraz niż podczas pierwszego lockdownu. Około 37 proc. respondentów stwierdziło, że nie ma dla ich dużej różnicy między obecnym a pierwszym lockdownem. Z kolei 11 proc. badanych odpowiedziało, że teraz jest im łatwiej niż na początku pandemii. Biorąc pod uwagę płeć, to kobiety (52 proc.) częściej niż mężczyźni (42 proc.) twierdzą, że teraz jest trudniej niż przy pierwszym lockdownie. Badanie YouGov nie wykryło znaczącej różnicy między poszczególnymi grupami wiekowymi.

Pod kątem oceny samopoczucia innych osób, aż dwie trzecie badanych (66 proc.) jest zdania, że ludziom ogólnie jest teraz ciężej niż w czasie pierwszego lockdownu. 15 proc. jest zdania, że ludzie czują się teraz mniej więcej tak samo, jak na początku pandemii, a 8 proc. sądzi, że teraz większości ludzi jest łatwiej niż rok temu.

Jakie będzie następne sześć miesięcy życia w UK?

YouGov zapytał także badanych, jak widzą najbliższe sześć miesięcy na Wyspach - zarówno pod kątem swojego osobistego życia i planów, jak i pod kątem przyszłości całej Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że w kontekście własnego życia mieszkańcy UK są najczęściej optymistami (45 proc. widzi swoją przyszłość optymistycznie, 27 proc. - neutralnie, 24 proc. - pesymistycznie). Jednak biorąc pod uwagę przyszłość UK jako całości wśród mieszkańców Wysp przeważa pesymizm. Niemal połowa badanych (48 proc.) widzi przyszłość kraju w ciemnych barwach, 26 proc. jest nastawiona optymistycznie, a 21 proc. pozostaje neutralna.