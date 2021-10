Aktualizacja WhatsAppa - na jakich telefonach komunikator może przestać działać?

Co zmienia najnowsza aktualizacji WhatsAppa?

Najpopularniejsza mobilna aplikacja dla smartfonów, służąca jako komunikator internetowy, od 1 listopada 2021 przestanie być kompatybilna z dziesiątkami modeli starszych urządzeń. Na jakich telefonach WhatsApp może przestać poprawnie lub w ogóle działać?

Aplikacja należąca do Facebooka już za kilka dni przestanie obsługiwać starsze telefony, po tym jak zostanie zaktualizowana do najnowszej wersji. Ostatnia taka aktualizacja WhatsAppa miała miejsce w drugiej połowie sierpnia 2021 roku (konkretna data zależała od danego systemu operacyjnego). Teraz, aplikacja kupiona za 16 mld dolarów przez Facebooka w 2014 roku, zmieni swoje wymagania wobec urządzeń mobilnych działających na platformach Android i iOS. W efekcie przestanie działać na 43 różnych modelach smartfonów i innych urządzeń. W oficjalnych wytycznych zawartych na stronach FAQ czytamy, że aby korzystać z WhatsAppa w wersji mobilnej dany telefon mieć system Android przynajmniej w wersji 4.1 lub apple`owy system iOS 10 lub nowszy. W kwestii urządzeń z systemem Linux konieczna jest aktualizacja do KaiOS 2.5.1

Jeśli nie aktualizowałeś ostatnio oprogramowania systemowego w swoim telefonie warto to zrobić, jeśli nadal chcesz korzystać prawidłowo z tej apki. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości dla posiadaczy starszych urządzeń, które nie są już supportowane przez ich producentów i po prostu nie mogą zostać zaktualizowane. Na tych smartfonach mogą pojawić się problemy w korzystaniu z WhatsAppa lub w ogóle przestanie on działać.

Zaznaczmy to bardzo wyraźnie - brak kompatybilności z najnowszą wersją WhatsApp nie oznacza, jeszcze że przestanie ona działać całkowicie. Oznacza, że nie będzie można jej zaktualizować, co może spowodować awarie lub błędy w działaniu oraz występowanie luk w zabezpieczeniach.

Na jakich telefonach popularna apka przestanie działać poprawnie?

Lista smartfonów nie spełniających minimalnych wymagań najnowszej wersji WhatsAppa:

Samsung:

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core i Galaxy Ace 2.

LG:

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD i 4X HD, Optimus F3Q.

ZTE:

The ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 i Grand Memo.

Huawei:

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S i Ascend D2.

Sony:

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Inne:

Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 i THL W8.

Jak zmienią się jej minimalne wymagania?

Co zrobić, jeśli twój telefon znajduje się na tej liście? Najbardziej oczywistą odpowiedzią w tym przypadku jest po prostu zmiana telefonu na lepszy i nowszy, który (przynajmniej do czasu!) nie będzie miał problemu z obsługą najnowszej wersji WhatsAppa.