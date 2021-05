Akcesja niepodległej Szkocji do Unii Europejskiej byłaby możliwa do 2031 r.?

Fot. Getty

Czwartkowe wybory do Szkockiego Parlamentu pokażą, czy Nicoli Sturgeon uda się przeprowadzić drugie referendum niepodległościowe w Szkocji do 2023 r. Gdyby tak się stało, a Szkoci opowiedzieliby się za odłączeniem się od Zjednoczonego Królestwa, to akcesja Szkocji do Unii Europejskiej byłaby możliwa do 2031 r.

Eksperci są w tej materii w miarę zgodni – jeśli Szkockiej Partii Narodowej Nicoli Sturgeon uda się zorganizować i wygrać drugie referendum niepodległościowe, to Szkocja mogłaby dołączyć do Unii Europejskiej do 2031 r. Pierwsza Minister Szkocji zamierza zorganizować takie referendum najdalej w 2023 r., a proces akcesyjny zajmuje zazwyczaj około 10 lat. Nicola Sturgeon od samego początku aktywnie lobbowała nie tylko na rzecz niepodległości Szkocji, ale też, od kilku lat, na rzecz szybkiego powrotu Szkocji do rodziny Unii Europejskiej. Wystarczy sobie przypomnieć słowa, jakie Sturgeon wypowiedziała w dniu 1 stycznia tego roku, czyli w pierwszym dniu oficjalnego Brexitu. - Szkocja wkrótce wróci, Europo, miejcie włączone światło – zapowiedziała wówczas Pierwsza Minister Szkocji.

Szkocja w UE

Czy w razie oddzielenia się Szkotów od Zjednoczonego Królestwa, akcesja Szkocji do Unii Europejskiej byłaby stosunkowo prosta? Czy Szkocja musiałaby zaakceptować wspólną walutę euro? Anthony Salamone, który prowadzi firmę analityczną European Merchants z siedzibą w Edynburgu uważa, że po udanym referendum w sprawie niepodległości w 2023 r. rozwód z Wielką Brytanią zająłby 2-3 lata, natomiast proces negocjacji dotyczącej przyjęcia Szkocji do UE 4-5 lat. - Nie ma sensu udawać, że to byłby naprawdę szybki proces, ani udawać, że byłoby to niemożliwe. Cały proces polegałby w dużej mierze na wykazaniu przez Szkocję, że jest gotowa do bycia państwem członkowskim. Trochę czasu zajęłoby utworzenie różnych instytucji państwa, banku centralnego i tak dalej. To zależałoby od tego, jak szybko i skutecznie niezależny rząd byłby w stanie i chciałby się przekształcić – zaznaczył Salamone.