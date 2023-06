Agnieszka Moryc: Rosnące daniny to cios w plecy przedsiębiorców. Firmy uciekają z Polski do UK

Stale zwiększające się składki na ZUS i rosnące koszty prowadzenia samej działalności sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców nad Wisłą albo zamyka swój biznes, albo przenosi go za granicę, gdzie obciążenia są zwyczajnie mniejsze. Jeśli jest możliwe przemodelowanie biznesu, tak aby mógł być on prowadzony przez brytyjską lub inną zagraniczną firmę, na pewno warto jest przyjrzeć się możliwościom oferowanym przez inne kraje.





- Pomimo Brexitu firmy wciąż przenoszą się z Polski do Wielkiej Brytanii, gdzie klimat dla biznesu jest nieodmiennie lepszy niż nad Wisłą – mówi Agnieszka Moryc, ekspertka w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej. Nowo powstające firmy, technologiczne start-upy czy freelancerzy, coraz częściej od razu zaczynają od rejestracji firmy poza granicami kraju, chcąc uniknąć obciążeń i biurokracji związanej z prowadzeniem firmy w Polsce.

Rok 2023 po raz kolejny uderzy w polskich przedsiębiorców

Sytuacja przedsiębiorców nad Wisłą jest nie do pozazdroszczenia od lat, ale od momentu wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu rozpoczęła się dla nich prawdziwa gehenna. Z każdym miesiącem sytuacja przedsiębiorców w Polsce ulega pogorszeniu, dość powiedzieć, że w 2022 r. o 20 proc. wzrosła liczba firm niewypłacalnych, a z raportu Allianz Trade wynika, że w 2023 roku ma w tym względzie nastąpić kolejny wzrost - tym razem rzędu 18 proc. Regularnie rosną obciążenia z tytułu ZUS, i to nie tylko tym, którzy płacą wysokie stawki, ale też dopiero co początkującym przedsiębiorcom. Wzrost płacy minimalnej w lipcu tego roku z 3490 zł do 3600 zł brutto to także i dla nich podwyżki preferencyjnych składek, a przecież na tym najpewniej się nie skończy.

- Już teraz słyszymy, że w przyszłym roku będziemy mieli ponowny wzrost minimalnego wynagrodzenia, a jeśli potwierdzą się doniesienia o 600 zł podwyżki, to suma preferencyjnych składek ZUS przekroczy kwotę 400 zł – mówi Agnieszka Moryc z Admiral Tax.

I dodaje: - Tak zwany Polski Ład, choć nieco złagodzony latem zeszłego roku, to trochę gwóźdź do trumny dla wielu polskich przedsiębiorców, którzy starali się jako tako przetrwać w czasie pandemii, a później po wybuchu wojny w Ukrainie. Niestety wielu ludzi, zwłaszcza tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, nie jest w stanie sprostać choćby nowemu obowiązkowi zapłaty składki zdrowotnej liczonej od dochodu i w związku z tym decyduje się na zamknięcie firmy i przeniesienie się do pracy na etat.

Firma w UK to odpowiedź na rosnące daniny w Polsce?

Agnieszka Moryc, która zawodowo zajmuje się legalną optymalizacją podatkową i oferowaniem rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców mówi, że firma w UK to odpowiednie rozwiązanie dla wielu osób, które nie są w stanie udźwignąć kosztów prowadzenia działalności nad Wisłą. Rozwiązanie to nie nadaje się dla osób prowadzących biznes stacjonarnie w Polsce, gdzie usługa lub sprzedaż jest wykonywana na miejscu.

Dlatego wiele sklepików, warsztatów czy drobnych usługodawców zamyka swoje firmy, ponieważ nie są w stanie bardziej obniżyć kosztów lub też nie są w stanie przenieść się za granicę. Założenie biznesu w UK jest wciąż, mimo Brexitu, dogodną i opłacalną alternatywą dla posiadania firmy w Polsce.

- Od lat najdogodniejszą formą prowadzenia biznesu w Anglii jest posiadanie spółki Limited Company, czyli mniej więcej odpowiednika spółki z o.o. w Polsce. Spółkę LTD może założyć osoba, która nie jest na stałe bądź tymczasowo osiedlona w UK, co stanowi różnicę w porównaniu do modelu opartego o samozatrudnienie, gdzie należy spełniać warunki pobytowe.

Co z przeprowadzką do UK?

W związku z tym, że wiele jednoosobowych działalności zamyka się w Polsce, przedsiębiorcy szukają alternatyw poza granicami kraju. Jeśli dołożyć do tego rosnącą inflację, koszty kredytów i drogie życie, niedziwne jest, że w 2023 roku obserwuje się znacznie większe zainteresowanie pracą za granicą niż przed rokiem. Wielka Brytania, dotychczas najpopularniejszy cel migracji zarobkowej Polaków, wskutek Brexitu stała się znacznie mniej dostępna. Jednak wizy dla pracowników sezonowych lub tzw. “skilled workers” nadal umożliwiają wyjazd na Wyspy z czego zdaje się korzystać coraz więcej osób.

