Agata Wróbel apeluje o pomoc - była medalistka olimpijska zmaga się z długami i chorobą

Ta historia jest najlepszym dowodem na to, że kłopoty z długami mogą przytrafi się każdemu. Zarówno "zwykłemu Kowalskiemu", jak i gwieździe światowego sportu, która zwyciężała na mistrzostwach świata i Europy oraz zdobywała olimpijskie medale.

Pamiętacie Agatę Wróbel? Polska sztangistka startująca w kategorii +75 kg na początku wieku odnosiła wielkie sukcesy. Wygrywała nie tylko mistrzostwa Polski, Europy i świata, ale również znakomicie spisywała się na igrzyskach olimpijskich. W 2000 roku z Sydney przywiozła srebrny medal, a w 2004 w Atenach wywalczyła brąz. Za swoją postawą sportową i krzewienie idei olimpijskich została nawet odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Jeszcze piętnaście lat temu kochali ją wszyscy, zajęła nawet piąte miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca w kraju. Co się z nią stało potem? W 2007 roku Agata wyjechała do Anglii, gdzie pracowała między innymi w... sortowni śmieci. W 2010 udało jej się powrócić do sportu, zdobyć złoty medal mistrzostw Polski i wziąć udział w mistrzostwach Europy, ale zdecydowała się na zakończenie kariery. Wróciła na Wyspy, gdzie jak czytamy na łamach "Sportowych Faktów", miała imać się różnych dorywczych prac.

>>PROFESJONALNA POMOC W ODDŁUŻANIU >>SPRAWDŹ TUTAJ<<

Była olimpijka z różnych względów unikała dziennikarzy i niechętnie opowiadała o swoim życiu po zakończeniu kariery. Jak udało się ustalić Markowi Bobakowskiemu Wróbel wystąpiła do ministerstwa sportu o przyznanie tzw. "emerytury olimpijskiej" i ją otrzymała w wysokości 2623,38 złotych miesięcznie. Obecnie wraz z Colinem Andersonem mieszka na południu Polski, w okolicach Bielsko-Białej.

Niestety, życie po zakończeniu kariery nie ułożyło jej się tak, jakby tego chciała - w chwili obecnej była gwiazda sportu zmaga się z cukrzycą, depresją i długami. - Kiedy odnosiłam sukcesy, starałam się pomagać ludziom wokół mnie. Teraz znajduję się w sytuacji, w której mam na sobie stres związany z wieloma zobowiązaniami finansowymi przez naiwność, dobre serce, a także z powodu wielu innych rzeczy. Nagła śmierć mojej mamy w 2016 r. jest czymś, czego wciąż nie mogę zaakceptować po dzień dzisiejszy - czytamy na stronie zbiórki społecznościowej, która zorganizowała.

Czy długi w Wielkiej Brytanii przedawniają się?

Zdrowie Wróbel znajduje się w opłakanym stanie. Choruje na cukrzycę, ma neuropatię cukrzycową, przyjmuje drogie, silne środki przeciwbólowe, a oprócz tego walczy z depresją i zdarzają się jej ataki paniki. W dodatku musi spłacić długi, które wcześniej zaciągnęła. - Szukam pomocy, aby móc stanąć na nogi spłacić zobowiązania, odnaleźć siebie sprzed lat. Wiem, że miałam wielu fanów, gdy rywalizowałam na pomoście, jeśli niektórzy z nich to widzą i czują, że chcieliby mi pomóc i przekazać nawet najmniejszą kwotę, byłabym bardzo wdzięczna - apeluje.

Jak widać w tarapaty finansowe mogą wpaść wszyscy - zarówno zwyczajny Kowalski, który zmaga się z długami w Anglii jak i gwiazda światowego sportu i medalistka olimpijska. Ze szczytu na samo dno droga jest bardzo krótka, ale pamiętajmy o tym, że nie jest to sytuacja bez wyjścia. Receptą jest oddłużanie.

>>PROFESJONALNA POMOC W ODDŁUŻANIU >>SPRAWDŹ TUTAJ<<

- Agata Wróbel ma szczęście, bo może liczyć na pomoc państwa (oprócz świadczeń swoją pomoc zaoferował minister sportu) oraz na pamięć swoich fanów, którzy już wsparli jej akcję wpłacając pieniądze. Niestety, wszyscy inni muszą sobie poradzić ze swoimi kłopotami sami - komentuje Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Debts, która oferuje pomoc w oddłużaniu

- Każdy przypadek zadłużenia jest przez nas analizowany indywidualnie. Dla zadłużonego przygotowywany jest plan spłat, które odnosi się do faktycznych możliwości regulowania zadłużenia. Pośrednicząca firma negocjuje warunki spłat z każdym z wierzycieli. Finalnie zadłużony pozostaje z jedną skonsolidowaną ratą. Jeśli wywiązuje się ze spłat - może liczyć nawet na częściowe umorzenie odsetek - wyjaśnia Kowalczyk.