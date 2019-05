Absurdy w UK: Brytyjczyk został uznany za „niezdolnego do pracy” przez pracodawcę i za „nie dość chorego by otrzymać zasiłek” przez DWP

Fot. Getty

Derek Foy na własnej osobie doznał absurdów brytyjskiego systemu opieki społecznej. W tym samym tygodniu, w którym Szkot został zwolniony z pracy z uwagi na niezdolność do jej wykonywania, usłyszał, że nie jest też wystarczająco niepełnosprawny, by otrzymać zasiłek.

Derek Foy z East Kilbride w Szkocji cierpi na artretyzm. Po ostatnim napadzie choroby mężczyzna wylądował na wózku, a jeśli z niego schodził, to tylko na krótkie okresy, by spróbować się trochę poruszać za pomocą kul. Po roku przebywania na zwolnieniu lekarskim Derek – instruktor fitness, został zwolniony z pracy z uwagi na niezdolność do jej wykonywania.

W tym samym tygodniu, w którym Derek otrzymał wypowiedzenie, zawnioskował on do Department for Work and Pensions (DWP) o przyznanie zasiłku Personal Independence Payments (PIP). Wniosek Szkota został jednak szybko odrzucony, ponieważ urzędnik DWP stwierdził, że mężczyzna nie jest wystarczająco chory, by zasiłek otrzymać.

- Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Jest to absurdalna sytuacja, która tylko pokazuje, jak bardzo popsuty jest cały system. Sposób oceny kwalifikujący do otrzymania zasiłków jest całkowitym nonsensem – wyznał rozżalony Szkot na łamach „Daily Record”. - Ocena mojej sytuacji została przeprowadzona w październiku, a od tego czasu mój stan znacznie się pogorszył. Zadawano mi upokarzające pytania w stylu 'kiedy po raz ostatni byłem w pubie?' To jest żałosne. Poinformowanie mnie, że nie jestem wystarczająco chory, by otrzymać PIP, zaraz po tym, jak usłyszałem, że nie nadaję się do pracy, było dla mnie jak uderzenie w twarz. Naprawdę trudno by było takie coś wymyślić – dodał.

