Absurdy UK: Firma Southern Water wydała wojnę mewom i ich odchodom! Ptaki w pasie przybrzeżnym uratowali mieszkańcy

Fot. Getty

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Southern Water postanowiło pójść na wojnę z mewami, twierdząc, że zbytnio zanieczyszczają one pas przybrzeżny swoimi odchodami. Na szczęście w poczynania firmy wmieszali się mieszkańcy, którzy nie pozwolili na przegonienie ptaków z ich naturalnego środowiska.

To możliwe pierwszy taki przypadek w historii, żeby spróbować wytępić mewy nad morzem. A jednak, brytyjskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Southern Water, świadczące usługi w zakresie odprowadzania ścieków i dostarczania wody mieszkańcom Hampshire, Isle of Wight, West Sussex, East Sussex i Kent, wpadło na pomysł, by przegonić mewy z ich naturalnego środowiska i pozbyć się tym samym zanieczyszczenia pasa przybrzeżnego ptasimi odchodami. Trudno dokładnie powiedzieć, dlaczego firma Southern Water zdecydowała się na taki krok, ale, jak twierdzą osoby zorientowane w temacie, przedsiębiorstwo mogło w ten sposób próbować zwieść opinię publiczną, że robi coś w celu poprawy jakości wody i powietrza. A wiadomo, że w ostatnim czasie Southern Water miało problemy z prawem i zapłaciło £126 mln za zanieczyszczenie ściekami rzek i morza.

A jak firma chciała się pozbyć mew z pasa przybrzeżnego? Otóż chciała to zrobić tak, jak się to robi na lotniskach, za pomocą jastrzębi. - To przerażające, jak możemy być nietolerancyjni, gdy dzika przyroda prowadzi do drobnych niedogodności w naszym życiu, zwłaszcza biorąc pod uwagę naszą ingerencję w środowisko, tak lokalne, jak i globalne. Musimy wypracować lepsze sposoby oceny naszego funkcjonowania w tym środowisku, jako gatunek, który dzieli tę planetę z innymi gatunkami, i musimy przyjąć w tym celu szerszą perspektywę – powiedział ornitolog David Campbell. - Tak czy tak twierdzenie, że odchody dzikich zwierząt są źródłem zanieczyszczenia środowiska jest w tym kontekście histerycznym szaleństwem – dodał.

