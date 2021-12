Absurdy pandemii: Z powodu przyjęcia trzeciej dawki Polaka nie wpuszczono do samolotu

Fot. Getty

Z powodu przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przeciw Covid-19 Polaka nie wpuszczono do samolotu na lotnisku w Poznaniu. Jak to możliwe, skoro był zaszczepiony już dwiema dawkami?

Przepisy covidowe nie ułatwiają życia – szczególnie gdy sytuacja na świecie jest dynamiczna i skomplikowana, a przepisy prawne dokładają do wszystkiego swoje trzy grosze. Związanych z tym nieprzyjemności doświadczył na własnej skórze polski podróżny, który w poprzednią sobotę miał lecieć samolotem z Poznania na Maltę.

Nie wpuszczono go do samolotu, bo przyjął trzecią dawkę

Mężczyzna miał zaplanowany miły wyjazd razem z żoną i wszystko miało pójść bezproblemowo, ponieważ para była przygotowana na podróż w czasach pandemii. Co najciekawsze, mężczyzna był nie tylko w pełni zaszczepiony (czyli po przyjęciu dwóch dawek), ale miał już za sobą trzecią dawkę, czyli dawkę przypominającą. Wydawałoby się więc, że jak najbardziej może lecieć samolotem bez większych przeszkód.

Niestety, podczas kontroli na lotnisku w Poznaniu parę spotkała dość absurdalna niespodzianka. Mężczyzny nie wpuszczono do samolotu z powodu… przyjęcia trzeciej dawki. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że ostatnia dawka powinna być przyjęta minimum 14 dni przed podróżą – a w tym przypadku od ostatniej (trzeciej) dawki minęło osiem dni. Zasada 14 dni od ostatniego szczepienia obowiązuje obecnie w większości państw UE. Jednak czy chodzi tu również o dawkę trzecią, czy raczej jedynie o dawkę ostatnią dającą tzw. "pełne zaszczepienie" (w przypadku niektórych preparatów do pełnego szczepienia jak na razie wystarcza przecież jedna dawka)?

Oburzony sytuacją syn pary, której wakacje niestety już przepadły, argumentuje, że przepisy mówią jedynie o dwóch dawkach i nie uwzględniają w ogóle kwestii dawki trzeciej. O tej absurdalnej historii poinformował portal epoznan.pl, do którego zwrócił się właśnie syn pary, prosząc o nagłośnienie sprawy. W cytowanej przez portal wypowiedzi, syn pechowych pasażerów wyjaśnił:

W odpowiedzi rzecznik poznańskiego lotniska stwierdził, że odpowiedzialność za kontrolowanie pasażerów pod kątem aktualnych przepisów covidowych leży po stronie linii lotniczych, a nie samego lotniska:

„To nie lotnisko decyduje o tym, kto wejdzie na pokład samolotu. Decydują o tym linie lotnicze. To właśnie firmy świadczące usługi handlingowe są zobowiązane do śledzenia wszystkich zmieniających się przepisów i stosowanie się do tych obowiązujących u danego przewoźnika. Ważne są też przepisy krajów, do których podróżujący się wybierają”.