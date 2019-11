Absurdy mieszkaniowe w UK: Kto chętny na wynajem pokoju z ubikacją tuż przy łóżku za £1 000?

Fot. Twitter

Na rynku mieszkaniowym w UK nie brak jest absurdów, a im większy kryzys mieszkaniowy, tym więcej można znaleźć „perełek” w ofertach dotyczących wynajmu. W Brighton pojawiła się właśnie oferta, która wprawiła internautów w osłupienie – właściciel zażyczył sobie £1 000 miesięcznie za wynajem „pokoju kąpielowego”, w którym ubikację dzielą od łóżka mniej niż 2 metry...

„Haniebna” - tak o ofercie wynajmu mieszkania w Brighton za £1 000 miesięcznie napisała jedna z internautek. I... trudno się z nią nie zgodzić, bo choć właściciel zachwala wspaniałą lokalizację lokum (bardzo blisko plaży i supermarketu), to za niemałe pieniądze oferuje zaledwie niewielki „pokój kąpielowy” z ubikacją tuż przy łóżku. W oryginalnej ofercie mowa jest o „1 bed flat”, ale, jak wyśmiał ją dziennikarz „Daily Mirror”, pokój powinien się raczej nazywać „en suite wet room apartment”, z „'in-suite 'toilet views'”.

„Wyobraźcie sobie powrót do czyjegoś domu, by odkryć coś takiego” - napisała na Twitterze Alice Tew. A inny internauta, Danny Thomas, zawtórował jej: „Otwierasz drzwi wejściowe po ciężkim dniu pracy i widzisz swojego chłopaka jak czyta gazetę na klopie”.

Część internautów próbowała jeszcze jakkolwiek bronić mieszkania, twierdząc, że może wcześniej było zaadaptowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Ale nie wszyscy mieli tyle litości, stąd mieszkanie zostało porównane między innymi do więziennej celi. Generalnie jednak cena i warunki zaproponowane za tę cenę w Brighton wcale internautów nie zdziwiły, ponieważ w mieście od dawna szleje kryzys mieszkaniowy. „Brighton to jest jakiś żart, widziałam mnóstwo ofert jednoosobowych pokoi w mieszkaniach rodzinnych za £700 - 800miesięcznie. To jest niegodziwe" – napisała Maria, potwierdzając tym samym szokujący wzrost cen wynajmu mieszkań w Brighton (o 30 proc.) od 2011 r.

