Absurdy Brexitu: Ojciec Borisa Johnsona złożył wniosek o obywatelstwo francuskie

Fot. Getty

Brexit i związane z nim absurdalne historie nie przestają szokować. Ojciec Borisa Johnsona, brytyjskiego premiera, który wreszcie wyprowadził UK z Unii Europejskiej, złoży wniosek o… obywatelstwo francuskie, aby po okresie przejściowym móc utrzymywać kontakt z Europą!

Jak podaje „Sunday Times”, 79-letni Stanley Johnson złożył wniosek o francuskie obywatelstwo. Sprawę ujawniła w swojej najnowszej książce sama córka Johnsona-seniora, a siostra Borisa Johnsona, Rachel Johnson.

W sprawie nie byłoby zapewne nic zadziwiającego, gdy nie chodziło o ojca aktualnego brytyjskiego premiera - premiera, któremu wreszcie udało się zawrzeć umowę brexitową z UK i który w końcu sprawił, że Brexit stał się rzeczywistością.

W swojej najnowszej, opublikowanej w połowie marca 2020, książce pt. „Rake's Progress: My Political Midlife Crisis”, Rachel Johnson napisała, że ​​jej ojciec „jest na drodze do zostania obywatelem francuskim, a jego matka urodziła się w Wersalu”. Siostra premiera UK dodała również: „To dobra wiadomość - ja również mogę zostać Francuzką”.

Stanley Johnson był jednym z pierwszych brytyjskich urzędników w Brukseli, jako członek Parlamentu Europejskiego, a później jako członek Komisji Europejskiej. Doprowadziło to jego potomków, w tym Borisa Johnsona, do spędzenia części dzieciństwa w stolicy Belgii i do nauki francuskiego.

