„Absurdalny” pomysł Borisa Johnsona, aby nadać swojemu ojcu tytuł szlachecki

Boris Johnson nominował swojego własnego ojca Stanleya do uzyskania tytułu szlacheckiego („knighthood”). Były premier ma prawo to zrobić, ale jak nietrudno się domyślić, pojawiły się zarzuty dotyczące kumoterstwa i nepotyzmu ze strony polityka Partii Konserwatywnej.

Jak podaje brytyjski dziennik „The Times”, były szef rządu do nominacji do tytułu szlacheckiego przedstawił aż sto osób. Dla porównania można dodać, iż jego poprzednicy na tym stanowisku, Theresa May i David Cameron, nominowali po około 60 osób. Jak widać, różnica jest znaczna. Co więcej, nie wiadomo, za jakie zasługi został wyróżniony akurat właśnie Stanley Johnson.





Kim jest ojciec jednego z najsłynniejszych polityków na Wyspach?

Stanley Johnson to były poseł Parlamentu Europejskiego z ramienia brytyjskiej Partii Konserwatywnej, który pełnił również rolę urzędnika Komisji Europejskiej oraz był pracownikiem Banku Światowego. Urodził się w Penzance w Kornwalii, obecnie ma 82 lata. Jest autorem książek i osobowością telewizyjną.

Stanley Johnson był niegdyś tzw. Remainerem, czyli zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Później jednak zmienił poglądy (być może pod naciskiem syna, który stał się jedną z twarzy Brexitu) i zaczął przyznawać, że opuszczenie przez Zjednoczone Królestwo struktur unijnych było „prawdopodobnie dobrym pomysłem”. W zeszłym roku otrzymał obywatelstwo francuskie

Były premier miał pełne prawo, aby w taki sposób uhonorować swego ojca

Choć z formalnego punktu widzenia ojciec Borisa Johnsona miał pełne prawo do wystąpienia o przyznanie mu francuskiego obywatelstwa, to jednak pozostaje tu pewien niesmak. W końcu Stanley Johnson nie zrobił tego przez 80 lat swojego życia i zdecydował się na to dopiero po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Poparcie dla idei Brexitu miała też u ojca Borisa Johnsona spotęgować wojna w Ukrainie, ponieważ, jak przyznał Stanley Johnson, konflikt „zburzył” jego wiarę w UE. Na łamach prasy ojciec premiera skrytykował niedawno „naiwność europejskich sąsiadów” w radzeniu sobie z kryzysem i „słabą politykę” wobec prezydenta Rosji Władimira Putina.

Politycy wszystkich opcji krytykują jego ruch

W sprawie nominacji ojca byłego premiera, która głośnym echem odbiła na Wyspach i wzbudziła wiele kontrowersji, rzecznik Borisa Johnsona odmówił udzielenia jakiegokolwiek komentarza.

Obecny premier Rishi Sunak jest w stanie zablokować wszelkie nominacje związane z nadawaniem szlachectwa. Minister nauki w jego rządzie, Michelle Donelan, powiedziała, że są „większe ryby do usmażenia”, gdy zapytano ją, czy miałaby problem z tytułem szlacheckim dla ojca Johnsona. „Oczywiście prerogatywą byłego premiera jest możliwość dawania takich nominacji, ale zobaczymy, czy ta historia jest prawdziwa, czy nie” – komentowała na falach LBC Radio.

„[On] kpi sobie z systemu honorowego tak, jak kpił z brytyjskiej polityki”.

Wśród krytyków takiego ruchu ze strony Borisa Johnsona znajdziemy Wesa Streetinga z Partii Pracy, który wprost mówi o przykładzie zwykłego kumoterstwa. Jednocześnie przypomina, że w 2022 ówczesny premier mianował swojego brata Jo Johnsona do Izby Lordów, gdzie będzie mógł zasiadać do końca swojego życia.

„Pomysł, że Boris Johnson nominuje swojego ojca do tytułu szlacheckiego – wystarczy to powiedzieć na głos, aby zdać sobie sprawę, jakie to jest śmieszne” – powiedział Keir Starmer w rozmowie telefonicznej z radiem LBC. Lider Labour zwracał uwagę, że jest to „klasyczne” zachowanie człowieka takiego, jak Johnson. „Myślę, że opinia publiczna pomyśli, że to jest absolutnie oburzające”.

W podobnym tonie wypowiadała się Wendy Chamberlain, przewodnicząca Liberalnych Demokratów. Zwracała uwagę, że „nepotyzm” w przypadku byłego premiera nie jest niczym nowym i wezwała Rishiego Sunaka do zablokowania jego nominacji. „Jeśli przyszłe listy odznaczeń mają mieć choć odrobinę wiarygodności, Sunak musi wkroczyć i zawetować tę listę. Wyróżnienia takie powinny być zarezerwowane dla tych, którzy zrobili wszystko, aby przyczynić się do rozwoju naszego kraju. Próba Borisa Johnsona, by obdarzyć szlachectwem jego ojca, jest kpiną z całej sprawy”.

Poseł SNP, Tommy Sheppard, oskarżył Johnsona o „arogancję”, a także powiedział, że „kpi sobie z systemu honorowego tak, jak kpił z brytyjskiej polityki”.

