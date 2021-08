Abonament telewizyjny w UK NIE wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat o więcej, niż poziom inflacji

Jak podaje brytyjski "The Daily Mail" opłata abonamentowa BBC wzrośnie o mniej niż wynosi inflacja w ciągu najbliższych pięciu lat, ponieważ rządzący są zaniepokojeni rosnącymi kosztami ponoszonymi przez gospodarstwa domowe.

Rozmowy między przedstawicielami gabinetu Borisa Johnsona, a władzami BBC w sprawie abonamentu telewizyjnego wynoszącego 159 funtów rocznie mają się zakończyć w nadchodzących tygodniach. Według źródeł w rządzie, na jakie powołuje się "The Times", odrzucono propozycję podniesienia kosztów ponoszonych przez posiadaczy odbiorników telewizyjnych (i nie tylko!) zgodnie z wzrostem inflacji, jak miało to miejsce do tej pory. "BBC jest niezwykle ważną instytucją krajową, ale mamy ciężkie czasy" - komentowało źródło, na które powołuje się "Times". "Nikt nie chce karać BBC, ale muszą oni podlegać takim samym oszczędnościom, jak wszyscy inni." Z drugiej zaś strony pojawiają się głosy, iż niepodniesienie "licence fee" może przyczynić się do spadku jakości programów BBC.

Rząd UK nie chce wzrostu opłaty za abonament

Warto w tym miejscu dodać, że wpływy z tytułu abonamentu do BBC wynoszą 3,2 miliarda funtów w skali roku. Obecnie, podstawowa stawka wynosi 159 funtów za cały rok.

Według brytyjskich mediów obecne władze UK nie zamierzają ani "zamrażać", ani podnosić opłaty abonamentowej. W kwestii ewentualnej podwyżki zamierzają przyjąć "mieszanie" podejście. Zasadniczej podwyżki po prostu nie będzie, ale realny wzrost opłat z tego tytułu w okresie najbliższych pięciu lat będzie mniejszy, niż wynosi inflacja. Dopiero po tym okresie pójdzie ona w górę "równo" z inflacją.

Koszt "licence fee" ma utrzymać się na tym samym poziomie przez 5 lat

Greg Dyke, były dyrektor generalny BBC zwraca uwagę, iż "trudno zrozumieć" decyzję w tej sprawie, "biorąc pod uwagę konkurencję", z jaką musi mierzyć się krajowy nadawca. "BBC świetnie radzi sobie z produkcją wysokiej jakości seriali dramatycznych, na przykład. Jednak kosztują one bardzo dużo, a zbyt wiele pieniędzy przeznacza się na programy informacyjne. Środki powinny być odpowiednio rozdysponowane" - zwracał uwagę.