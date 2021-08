9 sierpnia większość restrykcji w Szkocji zostanie zniesiona - mamy oficjalne potwierdzenie Nicoli Sturgeon

Ogłoszono, kiedy nastąpi "Freedom Day" w Szkocji - premier Nicola Sturgeon oficjalnie potwierdziła, że niemal wszystkie obowiązujące restrykcje związane z pandemią koronawirusa zostaną wycofane w dniu 9 sierpnia 2021.

W zbliżający się poniedziałek, 9 sierpnia 2021 roku, Szkoci będą mogli świętować swój własny "Dzień Wolności" - właśnie wówczas zostaną zniesione niemal wszystkie obowiązujące na terenie tego kraju restrykcje. W dniu wczorajszym zostało to oficjalnie potwierdzone przez pierwszą minister Szkocji. Nicola Sturgeon tonuje jednak potencjalne nastroje radości i świętowania zwycięstwa nad pandemią. Zaznaczyła wyraźnie, że koronawirusa nadal stanowi "poważne wyzwanie". Podkreślała, że choć zmiany przywrócą "znaczny stopień normalności", to nie mamy do czynienia z "końcem pandemii, ani powrotem do życia dokładnie takiego, jakim go znaliśmy". "Ogłoszenie całkowitej wolności lub zwycięstwa nad tym wirusem jest moim zdaniem przedwczesne" - ostrzegała Sturgeon.

Co konkretnie zmieni się w Szkocji po 9 sierpnia 2021?

zniesiona zostanie konieczność zachowania dystansu społecznego, co przełoży się na większą pojemność w pubach i restauracjach oraz limity na imprezach masowych (sportowych i muzycznych)

zniesione zostaną ograniczenia dotyczące spotkań towarzyskich wewnątrz pomieszczeń

zniesiony zostanie nakaz samoizolacji dla osób w pełni zaszczepionych, które uzyskają negatywny wynik testu na koronawirusa

Dodajmy jednak, że obowiązek noszenia maseczek, zasłaniania ust i nosa w niektórych miejscach publicznych, pozostanie w mocy. Regulacje te będą dotyczyły sklepów, transportu publicznego i tych lokalach, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością osób. Z kolei jak podaje serwis informacyjny BBC choćby w szkołach średnich pracownicy będą musieli zachowywać 1 metr dystansu przez przez pierwsze sześć tygodni semestru, a dwa razy w tygodniu będą przeprowadzane testy na obecność koronawirusa.

Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w Szkocji?

Liczba nowych przypadków zakażeń Covid-19 znacznie spadła od czasu szczytu "trzeciej fali". Pierwsza minister Sturgeon zaznaczyła, że wskaźnik infekcji spadł o dwie trzecie od początku lipca. Zmniejszył się również odsetek wyników pozytywnych testów, podobnie jak liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali i oddziałów intensywnej terapii pod kątem leczenia zakażenia koronawirusem.