Praca i finanse 9 pytań, które musisz zadać, zanim podpiszesz umowę najmu na emigracji

Jeśli szukasz mieszkania do wynajęcia, obojętnie czy w Holandii, Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek indziej, warto zadbać o podstawowe sprawy. Sprawdź koniecznie, jakie pytania musisz zadać landlordowi lub przynajmniej agentowi nieruchomości, zanim zdecydujesz się podpisać umowę. Najem mieszkania to jeden z większych kosztów miesięcznych, a jego utrzymanie może wpędzić w długi.

Wynajem mieszkania to nie lada wyzwanie – szczególnie na emigracji. Jak sobie poradzić podczas oglądania potencjalnego lokum i nie pominąć żadnej ważnej kwestii? Oto przygotowana lista kluczowych pytań, które trzeba zadać landlordowi lub agentowi nieruchomości przed podpisaniem umowy najmu.

Jakie pytania zadać landlordowi przed podpisaniem umowy najmu?

Oglądanie mieszkania do wynajęcia może być bardzo stresujące. Poniżej znajdziesz listę kluczowych pytań, które trzeba zadać przed podjęciem decyzji dotyczącej wynajmu. Nie jest to lista wyczerpująca, ale z pewnością zawiera podstawowe istotne kwestie. Nie musisz ich zadawać w czasie oględzin – możesz przygotować sobie i wysłać mailem.

1.Ile będzie kosztować czynsz, co się niego wlicza i ile (w przybliżeniu) wynoszą dodatkowe opłaty za media? Jest to absolutnie podstawowa informacja, dzięki której będziesz mógł na wstępie ocenić, czy stać Cię na wynajem danego lokalu. Dopytaj o media jakie są i jak jest rozwiązana kwestia ogrzewania. Idealnie gdybyś mógł zobaczyć faktyczne rachunki za media, płacone za daną nieruchomość.

2. Kto będzie zarządzał nieruchomością i co w sytuacji, gdy z mieszkaniem coś się stanie, np. gdy nastąpi jakaś awaria? Z kim powinieneś się kontaktować w takich sytuacjach w celu rozwiązania problemu? Jeśli zdecydujesz się na wynajem, pamiętać, by poprosić o dokładne dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko osoby zarządzającej nieruchomością, jej numer telefonu lub/i adres e-mail lub/i inny bezpośredni kontakt.

3. Czy będziesz musiał wpłacić depozyt zabezpieczający? A jeśli tak, to w jakiej kwocie i w jakich okolicznościach zostanie Ci zwrócony? Czy wpłacenie depozytu oznacza, że nieruchomość jest dla Ciebie zarezerwowana?

4. Czy możesz zobaczyć dokumenty dotyczące bezpieczeństwa instalacji gazowej i elektrycznej? Podczas oglądania mieszkania landlord lub agent nieruchomości nie musi mieć tego rodzaju dokumentów przy sobie – powinien jednak poinformować Cię o aktualnym stanie instalacji, a certyfikat bezpieczeństwa powinieneś otrzymać najpóźniej w dniu wprowadzenia się do lokalu. Dobrą praktyką jest to, by kontrola bezpieczeństwa instalacji elektrycznej była przeprowadzana w nieruchomości przynajmniej co 5 lat.

5. Jakie koszty są po stronie najemcy a jakie po stronie wynajmującego.

6. Kiedy ostatnio serwisowano kocioł? Punkt ten dotyczy kolejnego dokumentu, czyli certyfikatu bezpieczeństwa gazowego. Dokument ten powinien zawierać informacje na temat stano kotła gazowego. Kocioł powinien być serwisowany raz w roku. Landlord lub agent nieruchomości nie musi mieć przy sobie tego dokumentu, ale powinien móc Ci go pokazać przed przeprowadzką.

7. Czy zainstalowano i sprawdzono czujniki dymu i czujniki tlenku węgla w mieszkaniu? Jest to bardzo ważna sprawa.

8. Jaki jest czas trwania umowy najmu oraz ile wynosi okres wypowiedzenia umowy i jakie są warunki wypowiedzenia?

9. Czy mógłbyś zobaczyć umowę najmu przed wpłaceniem zaliczki lub kaucji? Landlord lub agent nieruchomości nie musi si na to zgodzić, ale do dobrych praktyk należy pokazanie osobie, która zdecydowała się już na wynajem, treści umowy, by mogła się z nią na spokojnie zapoznać przed podpisaniem, czyli przed podjęciem ostatecznej decyzji.