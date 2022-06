9-osobowa ukraińska rodzina straci lokum zaledwie miesiąc po przyjeździe na Wyspy. Rodzina goszcząca się do nich nie odzywa

Sytuacja 9-osobowej ukraińskiej rodziny, która uciekła z Kijowa do Wielkiej Brytanii, nie jest łatwa. Brytyjska rodzina, która zdecydowała się przyjąć ich pod swój dach, teraz wyprasza ich ze swojego domu nie podając powodu.

Po ataku Putina na Ukrainę 9-osobowa ukraińska rodzina podjęła trudną decyzję o wyjeździe z kraju, najpierw do Polski, a następnie do Wielkiej Brytanii. Przez program Homes for Ukrainians znalazła na Wyspach rodzinę, która zdecydowała się przyjąć ich pod swój dach. Jak się okazało jednak, nie na długo...

Problemy ukraińskiej rodziny w UK

11 maja do Wielkiej Brytanii przyjechali Maxim i Olga wraz ze swoim pięciorgiem dzieci i dwoma matkami. Ich sytuacja jest trudna nie tylko ze względu na wieloosobową rodzinę, ale także autyzm jednego z synów i demencję jednej z matek pary.

Po miesiącu otrzymali jednak list od prawnika goszczącej ich rodziny, w którym poinformowano ich, że muszą opuścić posiadłość w Fareham do 15 lipca. Przestraszony Maxim i Olga ogłosili zbiórkę na stronie JustGiving, aby zebrać fundusze potrzebne na ewentualny wynajem mieszkania, gdyż bali się, że po miesiącu stracą dach nad głową.

Maxim powiedział „Daily Mirror”:

- Nie możemy zrozumieć, jak ludzie mogą tacy być i po prostu nam odmówić. Jesteśmy z Kijowa, jak mogą to robić nam, gdy jesteśmy słabi. To była trudna decyzja, aby przenieść się do Wielkiej Brytanii, a nie do Polski. Polska jest blisko Kijowa i czujesz się, jak w domu. Wielka Brytania to dobry kraj, ale jest bardzo daleko od domu. Dokonanie tego wyboru było dla mnie związane z dużą odpowiedzialnością.

Ukraińska rodzina przybyła na Wyspy bez pieniędzy i podkreśla, że jest wdzięczna za hojność, jaką okazano im od czasu przybycia.

- Spotkaliśmy tutaj tak wielu dobrych ludzi, którzy próbowali nam pomóc, ale nie jest to najlepszy czas dla wszystkich, ponieważ ceny idą w górę. W tej chwili nie jesteśmy silni, ponieważ, kiedy tu przybyliśmy, nie mieliśmy żadnych pieniędzy – powiedział Maxim, który dodał, że po otrzymaniu listu od prawnika rodziny goszczącej, rodzina ich unika.

- Przestali rozmawiać z nami i wszystkimi, którzy są zaangażowani w pomaganie nam. Kiedy ich widzę, zawsze przemykają za żywopłotem – dodał mężczyzna.

Różne sytuacje

Rzecznik rządu powiedział „Daily Mirror”, że przypadki rozpadu relacji między uchodźcami z Ukrainy i goszczącymi ich ludźmi w UK są niezwykle rzadkie i w takich sytuacjach do Władz lokalnych należy pomoc w znalezieniu domu dla rodziny, która została wyproszona z lokum rodziny goszczącej.

Hampshire County Council jest świadome sytuacji ukraińskiej rodziny. Sąsiad, który wspiera Maxima i jego rodzinę powiedział:

- To urocza rodzina i są bardzo szczerzy. To takie smutne, że znajdujemy ich w tej sytuacji.

Zapytany o zerwanie relacji między Maximem a rodziną goszczącą sąsiad powiedział:

- Znam gospodynię od dawna, myślę, że naprawdę chciała pomóc. Nie powiedzą, ale po dwóch tygodniach chcieli zakończyć sponsoring.

Pomoc należy do Władz lokalnych

Rzecznik Ministerstwa Wyrównania, Mieszkalnictwa i Społeczności, który uruchomił program Homes of Ukrainians, powiedział „Daily Mirror”:

- Nasze wytyczne i opublikowane często zadawane pytania zawsze jasno wskazywały, że opłata w wysokości 350 funtów jest oferowana na rodzinę. Większość Ukraińców w Wielkiej Brytanii dobrze się osiedla, jednak wiedzieliśmy, że pojawią się też rzadkie przypadki rozpadu relacji. Władze lokalne są odpowiedzialne za znalezienie alternatywnego zakwaterowania w przypadku rozpadu relacji między uchodźcami z Ukrainy a osobami goszczącymi. County Council i Fareham Borough Council są świadome tego przypadku i współpracują, aby zapewnić wsparcie.

