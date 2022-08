9-letnia dziewczynka zastrzelona w domu w Liverpoolu. Dwie osoby są ranne

W poniedziałek około godziny 22:00 w Liverpoolu 9-letnia dziewczynka została postrzelona w klatkę piersiową w swoim domu i zmarła w szpitalu. Nieznany mężczyzna postrzelił jeszcze kobietę i innego mężczyznę.

Jak podało BBC, nieznany mężczyzna strzelił z pistoletu w domu w okolicy Knotty Ash do 9-letniej dziewczynki, która następnie zmarła w szpitalu, inny mężczyzna został ranny, a kobieta została postrzelona w rękę.

Dziewczynka zastrzelona w domu w Liverpoolu

Po strzelaninie policja utworzyła ogromny kordon wokół domu. Zastępca komendanta policji, Jenny Sims powiedziała, że strzelanina była „naprawdę szokująca”. Dodała również, że „żaden rodzic nigdy nie powinien cierpieć z powodu utraty dziecka w tak okropnych okolicznościach”.

- Ta zbrodnia jest odrażająca, a nasze społeczności muszą wystąpić i powiedzieć nam, kto jest za nią odpowiedzialny. Ta tchórzliwa osoba nie zasługuje na to, by chodzić po ulicach i zachęcam tych, którzy cokolwiek wiedzą, aby porozmawiali z nami i powiedzieli, co wiedzą na ten temat, abyśmy mogli umieścić za kratkami osobę odpowiedzialną. Tam, gdzie jej miejsce – dodała kobieta.

Rozpoczęto śledztwo w sprawie morderstwa

Nie jest jasne, jakie są okoliczności tragedii i dlaczego do nie doszło, ani czym motywował się morderca. Policja poinformowała:

- W trybie pilnym przeprowadzamy szereg dochodzeń i prosimy o nagranie z kamer samochodowych, kamer CCTV lub telefonu komórkowego od każdego, kto mieszka, pracuje lub odwiedzał okolice Kingsheath Avenue zeszłej nocy.

Na miejscu zdarzenia są także psy tropiące i oficerowie kryminalistyki. Sąsiedzi na ulicy powiedzieli „Liverpool Echo”, że słyszeli cztery strzały, zanim policja przybyła na miejsce. Policja potwierdziła, że najbliżsi krewni 9-latki zostali poinformowani o tragedii i mają wsparcie specjalistów.

Jeden z mieszkańców Liverpoolu napisał na Twitterze: „Przemoc w mieście wydaje się wymykać spod kontroli”. Okazuje się, że tej samej nocy, w której doszło do tragedii w Knotty Ash, dwóch mężczyzn zostało aresztowanych za zadźganie nożem kobiety po pięćdziesiątce na Cherryfield Drive w Kirkby. Z kolei w innym zdarzeniu 28-letnia pracownica Knowsley Council zmarła po postrzeleniu jej w dzielnicy Old Swan w Liverpoolu w niedzielę.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!