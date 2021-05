9-letni chłopiec zginął od uderzenia pioruna w Blackpool podczas treningu piłkarskiego

We wtorek po godzinie 17:00 w Blackpool 9-letni chłopiec grający w piłkę na boisku podczas burzy został śmiertelnie porażony piorunem. Mimo szybkiej interwencji i przewiezienia do szpitala, chłopiec zmarł w wyniku ciężkich obrażeń.

Do tragedii doszło w Blackpool we wtorek po południu, gdy rozpętała się gwałtowna burza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że gający w piłkę na boisku 9-latek został trafiony piorunem podczas treningu. Lancashire Police poinformowała, że mimo przewiezienia do szpitala dziecko zmarło w wyniku ciężkich obrażeń.

Chłopiec zginął od uderzenia pioruna

Korzystający z boiska klub Spirit of Youth Junior FC poinformował, że 9-latek brał akurat udział w prywatnym treningu piłkarskim. Sekretarz klubu, Daniel Pack powiedział, że trzy drużyny miały trenować tamtego popołudnia, jednak zajęcia zostały odwołane ze względu na burzę.

Na Facebooku klub Spirit of Youth zamieścił oświadczenie w związku z tragedią: „Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci młodego chłopca, który został uderzony piorunem dzisiejszego wieczora. Jako klub jesteśmy zrozpaczeni i składamy nasze najgłębsze kondolencje rodzinie chłopca. Spirit of Youth jest rodziną i jest mocno osadzony w lokalnej społeczności, dlatego zapewnimy wsparcie jakie będzie tylko potrzebne rodzinie oraz tym, którzy byli z chłopcem w tamtym czasie. Spoczywaj w pokoju młody człowieku.”

Oświadczenie policji

Nick Connaughton z policji powiedział:

- To naprawdę druzgocące zdarzenie. Myślami jesteśmy z rodziną oraz przyjaciółmi młodego chłopca, który odszedł.

Policja prowadzi jeszcze śledztwo w sprawie, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.