85 lotów odwołanych na lotnisku w Londynie przez zamarzające mgły

Ponad 14 000 niezadowolonych pasażerów i co najmniej 85 odwołanych lotów na londyńskim lotnisku.

Ponad 14 000 pasażerów British Airways i innych linii lotniczych nie mogło dzisiaj wylecieć zgodnie z planem z lotniska Heathrow, ponieważ ponad 80 lotów zostało uziemionych z powodu marznącej mgły.

Co najmniej 85 lotów British Airways zostało uziemionych w poniedziałek, ponieważ, jak tłumaczono, „natężenie przepływu” przylotów zostało zmniejszone z powodu mgły na najbardziej ruchliwym lotnisku w Wielkiej Brytanii.







Odwołane loty na Heathrow

Połączenia z Amsterdamem, Edynburgiem, Frankfurtem, Genewą, Mediolanem, Paryżem i Sztokholmem zostały dzisiaj wielokrotnie anulowane. Jeden długodystansowy lot do Miami został także uziemiony z powodu pogody.

Z kolei niedzielę co najmniej 70 lotów British Airways zostało odwołanych z powodu mgły na lotnisku Heathrow. Dwadzieścia z nich były to wyloty do krajowych i europejskich miast, które były spowodowane „nocnym postojem” w miejscu docelowym, a odpowiadające im loty przychodzące w poniedziałek rano zostały odwołane.

14-godzinne opóźnienia

Niektóre samoloty do Londynu, które miały przylecieć w niedzielę, są mocno opóźnione, a przyloty z Bolonii, Larnaki, Madrytu i Warszawy są opóźnione o co najmniej 14 godzin.

Rzecznik British Airways powiedział:

- Podobnie jak w przypadku innych linii lotniczych, na nasz rozkład wpłynęły warunki pogodowe związane z marznącą mgłą w całym Londynie. Przeprosiliśmy klientów, których loty zostały zakłócone i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej mogli wyruszyć w drogę. Radzimy klientom sprawdzanie najnowszych informacji o lotach na stronie ba.com.

Niezadowoleni pasażerowie

Na lotnisku w Londynie pasażerowie British Airways zgłaszali problemy. Martin Boakes, pochodzący z Santiago w Chile, powiedział:

- Powiedziano nam, że mgła spowodowała problemy, które uniemożliwiły nam wyjazd na płytę lotniska. Wtedy brakowało autobusów, które miały nas zawieźć na terminal. To było rozczarowujące i frustrujące.

Pojedyncze przyloty na Heathrow samolotami Aer Lingus z Dublina, Air France z Paryża, Lufthansy z Frankfurtu, SAS z Oslo i Swiss z Genewy zostały anulowane, wraz z odpowiednimi lotami wychodzącymi.

Sytuacja na Heathrow i innych lotniskach

Inne londyńskie lotniska nie ucierpiały tak bardzo z powodu pogody, jak Heathrow. W Anglii obowiązuje obecnie żółte ostrzeżenie dotyczące zamarzającej mgły i obejmuje ono Yorkshire, południowy wschód i rejon Midlands.

Temperatura na Heathrow spadła w ciągu nocy do -8,4 stopnia Celsjusza, najzimniejszej nocy od 2010 roku i najzimniejszego stycznia od 1987 roku, poinformowało dzisiaj Met Office. Heathrow zdecydowało się odwołać loty ze względu na pogodę i ograniczenia dotyczące kontroli ruchu lotniczego. BBC poinformowało, że około 15 proc. lotów zostało anulowanych.

Wczoraj z powodu pogody odwołano także rejsy promem CalMac, który obsługuje połączenia ze Szkocji kontynentalnej na wyspy u jej zachodniego wybrzeża.

Z kolei National Rail poinformowało, że doszło do zakłóceń w kursowaniu pociągów między Three Bridges w Wessex i Brighton, Hove i Sussex z powodu awarii punktów, ale nie podano, czy było to spowodowane oblodzeniami.

Marznąca mgła przyczyną problemów

Główny prezenter pogody BBC, Simon King, powiedział, że marznąca mgła to „sytuacja, w której widoczność jest mniejsza niż jeden kilometr w połączeniu z temperaturą powietrza poniżej 0°C”.

- Mimo że temperatura powietrza jest niska, kropelki wody we mgle pozostaną wodą, a nie lodem – nazywane są przechłodzonymi kropelkami wody. Jednak kiedy te kropelki wody uderzają w zamarzniętą powierzchnię, zamieniają się w lód, tworząc niebezpieczne warunki. Powoduje to opóźnienia w szczególności na lotniskach, ponieważ marznąca mgła tworzy cienką warstwę lodu na samolotach, które muszą zostać odlodzone – wyjaśnił.

BBC Weather poinformowało, że marznąca mgła w nocy w niedzielę wieczorem i poniedziałek rano rozwinęła się z powodu połączenia „słabego wiatru i czystego nieba”.

Jest jednak nadzieja na to, że niebawem warunki pogodowe się poprawią. Craig Snell z Met Office powiedział wczoraj, że najgorszy z zimnych okresów minął, a temperatury mają wzrosnąć w tym tygodniu w całej Wielkiej Brytanii.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Zasady podróży Ryanairem w 2023 roku. Ważne informacje dotyczące odprawy, bagażu podręcznego i nie tylko

Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Pasażerowie Ryanaira zostali zamknięci w korytarzu na London Stansted i spóźnili się na samolot

Nowy pociąg sypialny zabierze pasażerów z Londynu do Berlina w mniej niż 16 godzin

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!