Styl życia 8,1 miliarda funtów — tyle firmy energetyczne w UK otrzymały nadpłaty od klientów

Jak wynika z oficjalnych danych Ofgemu, na początku 2023 roku brytyjskie firmy energetyczne dysponowały astronomiczną kwotą 8,1 miliarda funtów. Skąd się takie pieniądze wzięły na ich kontach?

Taką kwotą brytyjskie rodziny zasiliły branżę energetyczną swoimi nadpłatami, płacąc rachunki na poczet energii, z której dopiero będą korzystać w sezonie grzewczym. W wielu przypadkach rodziny w UK nadpłacają rachunki latem, aby w ten sposób pokryć wzrost rachunków zimą. Firmy energetyczne funkcjonujące na ryku brytyjskim gromadzą te środki, ale niektórzy dostrzegają problemy wiążące się z takim mechanizmem.

Organ branżowa Energy UK zaznacza, iż wysokość rachunków opłacanych poleceniem zapłaty opiera się na prognozowanym zużyciu. Owe prognozy mają miejsce w sytuacji dużej niestabilności na globalnych rynkach, w związku z czym mogą się mocno różnić od realnego zużycia. Obiektywnie, ciężko jest coś z tym zrobić.

Miliardy na kontach firm energetycznych

Brytyjski organ regulacyjny ds. energii Ofgem w tej sprawie oświadczył, że „klienci mają prawo w dowolnym momencie złożyć żądanie w tej sprawie i otrzymać zwrot pieniędzy w odpowiednim czasie”. Jak się jednak okazuje, to wcale nie jest takie proste…

Na łamach serwisu informacyjnego BBC czytamy Danie Malcolmie, który chciał odzyskać część z nadpłaconych pieniędzy. Jak się okazało, zajęło mu to aż sześć tygodni i wiele godzin spędzonych na wielu rozmowach telefonicznych. Ojciec trójki dzieci ze szkockiego Dunfermline nieświadomie zgromadził u swojego dostawcy środki o wartości 1100 funtów do września 2022 roku.

Czy konsument może odzyskać te pieniądze?

– Chciałem odzyskać 800 funtów, więc kazali mi skakać przez przeszkody, żeby je zdobyć – to obrzydliwe” – komentuje Malcolm. – To było bardzo frustrujące. Deklaracje przedsiębiorstw energetycznych, że «to twoje pieniądze, możesz je odzyskać, kiedy chcesz» to zwykłe kłamstwa – dodaje.

Poseł Angus MacNeil, który przewodniczy parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa energetycznego, powiedział, że historia Malcolma jest „naprawdę bardzo niepokojąca”. – Coś jest bardzo nie tak – komentuje.

Z kolei zdaniem Ellen Fraser konsultantki ds. energetyki w firmie konsultingowej Baringa to dobre rozwiązanie. – Latem, kiedy rzeczywiste rachunki są mniejsze, utrzymujesz płatności na niezmienionym poziomie i gromadzisz kredyt na koncie – powiedziała.

– Następnie wydajesz ten kredyt zimą, kiedy twoje rachunki są większe, ale płacisz tę samą miesięczną kwotę, co pomaga, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, który jest kosztownym okresem w roku – podsumowuje.

