Dwa ataki w Londynie w ciągu paru godzin, w tym jeden na Ealingu. 20-latek nie żyje, a 80-latka w stanie krytycznym

W ciągu paru godzin doszło do dwóch ataków, w tym jednego na Ealingu.

Około godziny 20:00 w piątek doszło do ataku na londyńskiej ulicy w Brentford. W wyniku ciężkich obrażeń na miejscu zginął 20-latek, a 80-letnia kobieta trafiła w stanie krytycznym do szpitala. Z kolei po piątej nad ranem w sobotę na Ealingu doszło do strzelaniny, w której postrzelono 28-latka i 31-latka.

Do pierwszego ataku doszło koło godziny 20:00 w piątek wieczorem na Albany Parade, a Scotland Yard próbuje ustalić okoliczności tragicznego zdarzenia. Rzecznik policji powiedział:

- Na tym etapie nic nie sugeruje, że mieliśmy do czynienia z atakiem terrorystycznym.

Nad ranem z kolei na Ealingu miała miejsce strzelanina, w której ranne zostały dwie osoby. Ich obrażenia jednak nie zagrażają życiu.

Atak w Londynie

Policja jeszcze nie dokonała żadnych aresztowań w związku z atakiem, który miał miejsce w piątek koło godziny 20:00 i próbuje ustalić tożsamość 20-letniej ofiary. 80-letnia kobieta, która także została dźgnięta nożem przez napastnika, znajduje się w szpitalu w stanie krytycznym.

Prowadzący śledztwo policjanci zaapelowali o zgłoszenie się każdego, kto był świadkiem ataku lub kto może posiadać jakiekolwiek informacje na temat napastnika. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 101 i podać numer referencyjny sprawy 6423/12nov.

Strzelanina na Ealingu

W sobotę po godzinie 5:00 nad ranem doszło z kolei do strzelaniny na Ealingu, w której obrażenia odnieśli dwaj mężczyźni - jeden w wieku 28 lat, a drugi w wieki 31 lat. Policja została wezwana na Standard Road o godzinie 5:30, gdzie znalazła postrzelonego i dźgniętego nożem 28-latka, który następnie został zabrany do szpitala, jednak jego obrażenia nie zagrażają życiu. Drugą ofiarą strzelaniny okazał się 31-latek, który został postrzelony w rękę i także został zabrany do szpitala, gdzie opatrzono mu ranę i wypisano.