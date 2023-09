8 sposobów: Jak się nie dać jesiennej chandrze?

Odpowiednie przygotowanie i podejście sprawi, że jesień stanie się dla każdego jedną z lepiej spędzonych pór roku. Nie musimy się wcale poddawać jesiennym nastrojom. Wystarczy wdrożyć do codzienności kilka nowych zasad i… zacząć się bardziej rozpieszczać. Oto 10 sposobów na to, jak uprzyjemnić sobie nadchodzące jesienne tygodnie.

Mimo że jedną nogą jesteśmy jeszcze na wakacjach, to drugą wchodzimy w kolejną porę roku. Mniejsza ilość słońca, krótsze dni, niższa temperatura i powrót do codzienności po wakacjach nie sprzyja najlepszemu nastrojowi. W te zimniejsze dni i wieczory należy pamiętać o rozrywce, odpoczynku, zdrowiu oraz dobrym samopoczuciu.

Wystarczy wejść do kilku sklepów, w tym do B&M – i już zapominamy o morskiej bryzie i wysokich temperaturach, bo zamiast oglądać na półkach olejki do opalania, już pod koniec sierpnia mogliśmy zobaczyć szeroką ofertę bombek choinkowych, srebrzyste girlandy i bożonarodzeniowe słodycze.

Wrzesień to taki miesiąc, w którym niby czujemy się wypoczęci po wakacjach, ale odczuwamy już jednocześnie lekkie przedjesienne zmęczenie i… zniechęcenie. Ciemno robi się już coraz wcześniej, wieczory bywają coraz zimniejsze. Jeśli mamy dzieci w wieku szkolnym – siłą rzeczy wpadliśmy już w szkolny rytm. Jeśli nawet po wakacyjnej opaleniźnie zostały nam jeszcze jakieś ślady, to nastrój i tak nieco nam “siada”.

Unikaj “narzekaczy” i wampirów energetycznych

Spróbuj wyeliminować ze swojego życia i otoczenia ludzi o osobowości “wampirów energetycznych” i notorycznych narzekaczy. Każdy chyba z nas ma takiego znajomego/znajomą czy też kogoś w rodzinie, kto zawsze, bez względu na okoliczności, znajdzie jakiś sposób, żeby sobie ponarzekać. A to szef jest beznadziejny, a to pogoda nie taka (za gorąco, za zimno, za wietrznie, deszcz pada, ciśnienie powietrza za niskie, etc.), a to zdrowie zaczyna szwankować, Brytyjczycy są okropni, płace są za niskie, NHS nawala…

Wszystko u takich ludzi może być przyczynkiem do tego, by sobie ulżyć i jeszcze zrzucić na rozmówcę kawał złej energii. Co my mamy robić w takiej sytuacji? Całkowicie unikać narzekaczy! Jeśli jednak musimy z takimi mieć jakiś kontakt – najlepiej będzie zbić ich z tropu. Jeśli ktokolwiek w Waszym towarzystwie zacznie narzekać – mówcie, że u Was wszystko cudnie i czujecie się doskonale oraz bardzo Wam przykro, że nie każdemu się tak wspaniale układa. To powinno pomóc.

Zrób lifting szafy – zainwestuj w kaszmir

Koniec lata to świetny czas, żeby zrobić porządki w szafie. To, co na pewno nam się nie przyda – czyli letnie obuwie, plażowe outfity, cienkie sukienki czy krótkie spodenki zapakujmy do pudeł czy woreczków. To, co już nam się nie przyda w przyszłym roku – np. bikini, które straciło już swój fason i kolor – wyrzućmy. To, co już przestaliśmy lubić, ale nadal jest w dobrym stanie – oddajmy do charity shopu, albo sprzedajmy na Vinted. W następne wakacje moda na pewno się zmieni.

Na pewno poprawi nam nastrój dobrze przemyślany shopping. Każdy z nas ma inny gust, nie każdy podąża ślepo za trendami. Jedna rzecz, która jednak połączy i wszystkie gusty i pozwoli nam się poczuć luksusowo bez względu na wiek czy płeć i cudownie sprawdzi się w zimniejsze dni i wieczory – to kaszmir.

Nic tak nie podnosi na duchu i nie daje uczucia otulenia – jak miękki, delikatny kaszmirowy sweter. Jeśli się nim dobrze zaopiekujemy, może nam posłużyć lata. Mimo że ubrania z kaszmiru do najtańszych nie należą, to i tak warto go sobie sprawić. Polowanie na taki sweter w charity shopie czy online za znacznie niższą cenę może dostarczyć również mnóstwo rozrywki.

DIY – sposób na styl eko i dobry nastrój

Jesienią dobrze będzie postawić na pozytywne nastawienie do życia i robienie sobie drobnych przyjemności. Zadbajmy o to, żeby ciekawie i wartościowo spędzić czas. Zwłaszcza jesienne wieczory musimy sobie zapełnić czymś, co da nam zadowolenie i przyjemność. Jeśli więc całe lato odkładaliśmy drobne naprawy domowe, przeróbki krawieckie, szydełkowanie czy malowanie obrazów – jesień jest idealną porą na takie “ręczne robótki”.

Kreatywne zabawy są idealne na długie, chłodne wieczory: rozluźniają, uspokajają i dają ogromną satysfakcję. Szydełkowanie polecamy nie tylko paniom – na Instagramie i Tik Toku widać, że coraz większa liczba panów bierze w ręce druty i szydełko. To doskonałe i kreatywne zajęcie dla rąk i wyobraźni. Niesamowicie odstresowywuje i uczy cierpliwości. W sieci znajdziecie mnóstwo filmików instruktażowych dla początkujących. Jeśli uda Wam się zrobić chociaż krótki szalik i obdarujecie nim kogoś bliskiego na Boże Narodzenie – obustronna satysfakcja i przyjemność gwarantowane.

Wstawaj wcześniej, jedz zdrowo

Odpowiednia ilość snu i odpoczynku jest bardzo istotna dla naszego organizmu. Psychologowie polecają nam wstawać na tyle wcześniej, żeby móc w spokoju cieszyć się porankiem i bez pośpiechu przygotować do codziennych zadań. Dobrze jest też zaplanować dzień tak, żebyśmy zawsze znaleźli czas na rozrywkę i odpoczynek. Warto sobie wypisać najważniejsze priorytety każdego dnia, ale i zrobić duży zapas czasowy na codzienne hobby i odpoczynek.

Bardzo ważna – szczególnie właśnie jesienią – jest higiena naszego snu. Dobrze jest iść spać wcześniej, wywietrzyć pokój lub spać przy otwartym oknie, często zmieniać pościel. Dobrze jest kupić sobie uspokajające olejki eteryczne, którymi można skropić poduszki. Nie skrollujmy bezpośrednio przed snem ekranu telefonu.

To, co tam znajdziecie bardziej Was pobudzi niż uspokoi i uśpi. Dodatkowo – bardzo ważna jest dieta. Warto postawić na zdrowe menu. Należy też jeść produkty, które poprawiają nastrój oraz zwiększają poziom naszej energii. Zwłaszcza jesienią zajadaj się orzechami, jedz ryby, nasiona (słonecznik, dynia), owoce, jaja, produkty pełnoziarniste i sezonowe warzywa.