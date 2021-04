8 faktów i ciekawostek o polskiej wódce, o których nie miałeś pojęcia [RANKING]

Fot" Wikimedia Commons

Jeśli obcokrajowiec z czymś kojarzy nasz kraj, to pewnie będzie to Robert Lewandowski, Jan Paweł II, komunizm i Solidarność, II Wojna Światowa oraz właśnie wódka.

I nie ma się co dziwić - według niektórych źródeł historycznych to właśnie nasz kraj miał być ojczyzną tego napoju, choć za najstarsze znalezisko, które świadczy o stosowaniu destylacji uznaje się naczynie pochodzące z Mezopotamii z 3500 r. p.n.e. Niekwestionowane źródła na spożycie destylowanego alkoholu w Królestwie Polskim datują na początek XVI w., choć zapewne do tych celów był używany już wcześniej. Czy nam się to podoba, czy nie napój wyskokowy wytwarzany z ziemniaków lub zboża stanowi istotny element naszej kultury.

Czym jest wódka? Definicja jest prosta - to wysokoprocentowy napój alkoholowy uzyskiwany przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach spirytusu rektyfikowanego z wodą. Może mieć charakter czysty, bez dodatków lub smakowy. Zawartość alkoholu etylowego w wódce wynosi nie mniej niż 37,5% obj., zwykle 40% obj. Surowcami do produkcji wódek są produkty pochodzenia rolniczego, tradycyjnie zboża lub ziemniaki. Jednak jeśli myślicie, że wiecie wszystko o polskiej wódce to uważajcie, bo możecie się ostro pomylić!

Przed wami 8 mało znanych faktów i ciekawostek dotyczących naszego narodowego trunku:

1. Wódka jest najczystszym alkoholem na świecie. Z czym to się wiąże? Otóż, jak się okazuje zawiera ona najmniej szkodliwych substancji, czyli fuzli, które są efektem ubocznym procesu destylacji. Wódka jest nie tylko (literalnie!) najczystsza, ale również jest najmniej toksyczna.

2. W przedwojennej Polsce wódkę pito z "mikadek". Czym są owe "mikadki"? To po prostu mała szklanka o pojemności 50 ml, a zasadniczo stanowiła porcję w sam raz dla przedstawicieli klasy robotniczej. Ale nie spożywano wódki samej, tylko mówiło się, że trzeba "wypić mikadkę wódki pod katolika", czyli zagryźć wódkę marynowanym śledziem (ulikiem).

3. "Trzy niezwykłe wynalazki XX wieku to blues, kubizm i Polska Wódka" - to cytat z jednego z największych fanów polskiej wódki, którym był sam Pablo Picasso, hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik, ceramik oraz poeta, uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku.

4. W jakiej temperaturze należy spożywać polską wódkę? Według znawców i koneserów idealną temperaturą to między 8-10 stopni Celsjusza. Nie dajcie się nabrać na "zimną wódeczkę"! Nadmierne schłodzenie napoju nie pozwala w pełni delektować się jego smakiem i bardzo często służy ukrywaniu faktu, że mamy do czynienia z produktem niskiej jakości.

5. Z czego robi się polską wódkę? Niby proste pytanie, a jednak! Zgodnie z obowiązującą definicją z 2013 roku można ją produkować wyłącznie z żyta, jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta albo ziemniaków. Żeby polska wódka była polską wódką wszystkie te produkty muszą pochodzić z naszego kraju!

6. W 1915 roku miało dość do prawdziwej wódkowej tragedii - na warszawski bruk rosyjscy żołnierze wycofujący się z naszej stolicy mieli wylać aż 10 000 000 litrów wódki. Dlaczego? Mieli otrzymać rozkaz zniszczenia zgromadzonych przy ulicy Ząbkowskiej zapasów alkoholu. Nie do końca wiadomo czy to zdarzenie rzeczywiście miało miejsce.

7. Polska wódka - Żubrówka - znalazła się na trzecim miejscu w rankingu przygotowanym przez magazynu Shanken’s Impact w roku 2019. Wśród 24 najlepiej sprzedających się w 2019 roku marek wódki na świecie, pojawiły się także dwa inne trunki z Polski: wódka Soplica uplasowała się na miejscu 11., a Krupnik na miejscu 13.

8. W 2020 roku, w Japonii, gdy zmagano się z epidemią koronawirusa „polska wódka” została uznana za najlepszy środek w walce z COVID-19. Dodajmy jednak, że nie chodzi tak naprawdę o wódkę! „Polską wódką” Japończycy nazywają spirytus rektyfikowany o wartości alkoholu 96%, który jest świetną alternatywą dla środków dezynfekujących.

